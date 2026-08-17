Bruxelles-ul vine cu orientări suplimentare privind flexibilitatea fiscală pentru măsurile de securitate energetică

Comisia Europeană le-a transmis luni statelor membre orientări suplimentare cu privire la posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare a clauzei derogatorii naționale pentru apărare, în vederea includerii și a unor măsuri de securitate energetică, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Posibilitatea de a extinde clauza derogatorie națională pentru a ține seama de măsurile de securitate energetică a fost anunțată la 3 iunie 2026, în cadrul pachetului de primăvară al semestrului european, și vine în urma conflictului în curs din Orientul Mijlociu. Flexibilitatea este menită să sprijine măsurile care consolidează reziliența structurală a sistemului energetic european și accelerează tranziția de la combustibilii fosili.

Potrivit Executivului comunitar, doar măsurile bugetare decise după 28 februarie 2026 vor fi eligibile pentru flexibilitate. Măsurile eligibile ar trebui să fie finanțate la nivel național, cu un impact bugetar direct. De asemenea, ele ar trebui concepute astfel încât impactul lor să fie maxim, iar costul bugetar minim. Comunicarea include o listă ilustrativă și non-exhaustivă a măsurilor potențial eligibile. Comisia va evalua de la caz la caz eligibilitatea măsurilor.

De asemenea, flexibilitatea va trebui să mențină sustenabilitatea finanțelor publice. Plafonul global existent de 1,5% din produsul intern brut (PIB) pentru abaterea permisă de la traiectoria recomandată a cheltuielilor nete în cadrul clauzei derogatorii naționale va rămâne în vigoare, plafoanele specifice pentru măsurile de securitate energetică fiind stabilite la 0,3% din PIB pe an și, cumulat, la 0,6% din PIB în limitele plafonului global de 1,5% din PIB. Flexibilitatea va fi disponibilă pentru perioada 2026-2028.

Cheltuielile care depășesc plafoanele aplicabile vor face în continuare obiectul evaluărilor standard ale conformității în temeiul cadrului bugetar al UE, asigurându-se astfel faptul că flexibilitatea suplimentară merge mână în mână cu protejarea solidității finanțelor publice și a sustenabilității fiscale.

Statele membre sunt invitate să își prezinte cererile de extindere a domeniului de aplicare a clauzei derogatorii naționale, în care să furnizeze o listă inițială a măsurilor de securitate energetică planificate pentru care ar dori să beneficieze de flexibilitate, împreună cu costurile bugetare estimate ale acestora. După evaluarea unei cereri, în conformitate cu cerințele articolului 26 din Regulamentul 2024/1263, Comisia poate recomanda Consiliului să o aprobe.