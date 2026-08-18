Dominic Fritz: Tot nu votăm un Guvern PSD

USR nu va vota un Guvern PSD, a reiterat, marți, președintele partidului, Dominic Fritz., primar al Timișoarei.

‘Bună dimineața. Tot nu votăm un Guvern PSD’, a scris Fritz, pe Facebook.

El afirmase, luni, după decizia Curții Constituționale privind Legea integrității, că majoritatea PSD din CCR a validat ‘un brutal abuz de putere’.

‘În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat. Dacă președintele va promulga Legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaților de a scăpa de mine îi face să acționeze disperat până într-acolo încât demolează bazele democrației. Un stat de drept care există doar atunci când PSD își dorește, nu mai este stat de drept. Art. 15 din Constituție – ‘legea dispune numai pentru viitor’ – a fost suspendat azi pentru mine. Mâine poate fi suspendat pentru oricine. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa’, susținea Dominic Fritz, într-o postare pe Facebook.

Curtea Constituțională a stabilit luni ca fiind constituțional un amendament introdus în Legea integrității la cererea PSD și AUR, prin care aleșii găsiți incompatibili sau în conflict de interese își pierd funcțiile.

Cu majoritate de voturi, CCR a declarat ca fiind constituțională prevederea din lege privind încetarea de drept a funcției/demnității publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Reprezentanții USR au reclamat că acest amendament introdus în lege îl vizează pe președintele partidului, Dominic Fritz, care are o decizie definitivă privind conflictul de interese și poate să-și piardă funcția de primar al municipiului Timișoara.