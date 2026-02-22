75% dintre bucureșteni consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită

Percepția bucureștenilor privind direcția generală a țării este preponderent negativă, trei sferturi fiind de părere că România se îndreaptă într-o direcție greșită, arată un sondaj CURS realizat în Capitală, în perioada 12 – 20 februarie.

Astfel, 75% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 18% apreciază că direcția este una bună, iar 7% nu au o opinie clară, dezechilibrul arătând o stare de nemulțumire majoritară și o lipsă de încredere consistentă în evoluția națională, a transmis CURS duminică.

Conform cercetării, la nivel local, percepția este ușor mai puțin severă decât în cazul țării, dar rămâne predominant negativă, 65% dintre bucureșteni considerând că orașul se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 28% consideră că direcția este bună, iar 7% nu se pronunță. Diferența față de percepția națională sugerează o evaluare ceva mai nuanțată a administrației locale, însă nemulțumirea rămâne dominantă, afirmă realizatorii sondajului.

Întrebați care este principala problemă ce ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală, bucureștenii indică în primul rând traficul și aglomerația, menționate de 24% dintre respondenți, urmate de impozitele și taxele, cu 16%, și problema apei calde și a termoficării, cu 14%. Curățenia și salubritatea, precum și sistemul de sănătate sunt menționate fiecare de 10% dintre respondenți, iar infrastructura stradală de 8%. Poluarea este indicată de 7%, iar nivelul de trai de 6%. Rezultatele arată că prioritățile bucureștenilor sunt legate în principal de mobilitate urbană, costuri și servicii publice esențiale, relevă cercetarea.

Potrivit CURS, evaluarea principalelor personalități politice analizate indică niveluri ridicate de neîncredere: președintele Nicușor Dan este evaluat pozitiv de 33% dintre respondenți, în timp ce 63% exprimă o opinie negativă, iar actualul primar general, Ciprian Ciucu, adună 29% opinii pozitive, comparativ cu 65% negative, în timp ce primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, este apreciat pozitiv de 25%, față de 70% evaluări negative. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, are 23% opinii pozitive și 72% negative, premierul Ilie Bolojan 22% pozitive și 74% negative, iar liderul USR, Dominic Fritz, este evaluat pozitiv de 19% dintre cei chestionați, în condițiile în care 73% exprimă o părere negativă. Per ansamblu, datele indică o percepție critică asupra clasei politice, indiferent de zona din care provin, a explicat CURS.

În ipoteza organizării unor alegeri locale duminica viitoare, PSD ar obține 22% din voturile bucureștenilor, fiind urmat de AUR cu 20%. PNL este cotat cu 18%, USR cu 17%, SENS ar obține 5%, S.O.S. România 5%, Partidul Naționalist Reformarea României (Piedone) 4%, iar POT și REPER 3%. Alte formațiuni ar strânge 3%. Distribuția voturilor arată o competiție strânsă între principalele formațiuni politice și o fragmentare accentuată a opțiunilor electorale în Capitală, a menționat CURS.