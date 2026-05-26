Polonia este inundată de automobiliști din țările vecine care vin să facă plinul cu carburanți subvenționați

Programul guvernului polonez de plafonare a prețurilor carburanților la pompă îi atrage pe șoferii din țările vecine să treacă granița și să alimenteze cu una dintre cele mai ieftine benzine din Uniunea Europeană, transmite Bloomberg.

Acest fenomen a fost observat pentru prima dată de economiștii băncii PKO Bank Polski SA, după ce datele privind vânzările cu amănuntul au arătat luni o creștere cu 13,4% a vânzărilor de combustibili în aprilie față de martie. Datele statistice oficiale nu se potrivesc cu propriile date ale băncii, care au arătat că tranzacții cu cardul personal la benzinării au rămas practic neschimbate luna trecută.

Saltul de două cifre al vânzărilor de combustibili ‘s-a datorat, probabil, creșterii cererii din partea companiilor sau a entităților străine’, au declarat economiștii băncii PKO, conduși de Piotr Bujak. ‘Cheltuielile cu cardul ale clienților PKO la stațiile de alimentare au rămas stabile în această perioadă’, au adăugat economiștii celei mai mari bănci poloneze.

De la începutul lunii aprilie, Polonia a redus taxele pe combustibili și plafonat prețurile la pompă, pentru a-și proteja consumatorii de consecințele războiului din Iran asupra prețurilor la energie. Ministrul de Finanțe, Andrzej Domanski, a declarat luni că, cel mai probabil, Polonia va prelungi măsura până în luna iunie.

Plafonarea prețului carburanților costă contribuabilii polonezi aproximativ 1,6 miliarde de zloți (440 de milioane de dolari) pe lună. Un litru de benzină Eurosuper 95 a costat în medie 1,49 euro (1,74 dolari) săptămâna trecută în Polonia, al doilea cel mai mic preț din UE, după cel din Malta, conform celor mai recente date ale executivului blocului comunitar.

Grupul Orlen SA, cel mai mare distribuitor de combustibil din Polonia, a declarat că vânzările sale totale nu au fost influențate în mod semnificativ de turiștii care vin să facă plinul în Polonia, adăugând că va oferi alte detalii după publicarea rezultatelor pe primul trimestru, în data de 28 mai.