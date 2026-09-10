Acordul de împrumut cu BIRD pentru finanțarea deficitului și refinanțarea datoriei publice

Președintele Nicușor Dan a promulgat, miercuri, Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare în domeniul fiscal și creștere economică) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), semnat la Washington, la 16 aprilie 2026.

Senatul a adoptat, luna trecută, propunerea legislativă pentru ratificarea acordului de împrumut – primul împrumut pentru politici de dezvoltare în domeniul fiscal și creștere economică – dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington, la 16 aprilie 2026.

Potrivit actului normativ, ‘sumele trase din împrumut și virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Banca Națională a României se utilizează pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și de refinanțare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008’.

‘Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri se asigură conform legislației în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice guvernamentale’, prevede proiectul.

Guvernul va fi autorizat ca, prin Ministerul Finanțelor, să convină cu BIRD amendamente la acordul de împrumut care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare asumate de România față de bancă.

Împrumutul are o maturitate de până la 18 ani, rambursarea urmând să se realizeze într-o singură tranșă la sfârșitul perioadei de maturitate, respectiv la data de 15 februarie 2044, se arată în expunerea de motive a proiectului.

‘Potrivit politicii sale de cost, Banca percepe un comision inițial în valoare de 0,25% aplicat la suma împrumutului, plătibil în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acordului sau anterior efectuării tragerii din împrumut, oricare dintre acestea intervine prima, precum și un comision de angajament de 0,25% p.a. aplicat la suma netrasă din împrumut, plătibil semestrial’, se menționează în document.

Legea a fost subiectul unei sesizări de neconstituționalitate formulate de parlamentari aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor și Grupului parlamentar S.O.S.. Sesizarea a fost respinsă de Curtea Constituțională.