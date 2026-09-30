CNAIR: TollRo trece în faza de producție. Aplicația trebuie reinstalată de la 1 octombrie

Aplicația TollRo și portalul web aferent vor trece în versiunea finală începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, iar operatorii de transport care au utilizat versiunea pilot trebuie să își creeze conturi noi și să reînregistreze datele companiilor și vehiculelor, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

‘TollRo trece în faza de producție: aplicația trebuie reinstalată și conturile refăcute de la 1 octombrie. Versiunea finală a aplicației și a portalului web va fi disponibilă începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00. Trecerea la noua versiune nu include migrarea datelor din Aplicația Pilot. Conturile de utilizator, datele companiilor și evidența vehiculelor introduse în perioada de pilotare nu vor fi transferate în sistemul final’, a anunțat miercuri CNAIR, într-o postare pe Facebook.

Potrivit sursei citate, operatorii care au folosit versiunea pilot trebuie să descarce din nou sau să actualizeze aplicația TollRo, să creeze un cont nou de utilizator, să completeze datele de identificare ale companiei și să înregistreze din nou vehiculele tractoare și remorcile sau semiremorcile.

CNAIR recomandă operatorilor de transport să pregătească din timp datele companiei și documentele de înmatriculare ale flotei, pentru a evita întreruperile în activitate.

Aplicația și portalul trebuie accesate exclusiv prin canalele oficiale de acces, respectiv App Store și Google Play și portalul web eToll.