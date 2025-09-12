Acţiunile Oracle s-au retras joi, după ascensiunea record alimentată de AI spre clubul companiilor de 1.000 de miliarde de dolari

Acţiunile Oracle au scăzut joi cu circa 4%, după creşterea spectaculoasă de 35,9% din şedinţa precedentă, care a dus compania aproape de pragul de 1.000 de miliarde de dolari capitalizare bursieră şi pe cofondatorul Larry Ellison aproape de titlul de cel mai bogat om din lume, transmite Reuters.

Valoarea de piaţă a Oracle a atins miercuri un record de 933 miliarde de dolari, dar au coborât ulterior la aproximativ 894 miliarde.

Avansul a fost alimentat de contracte masive în cloud şi de cererea uriaşă de putere de calcul din partea companiilor care concurează pentru supremaţia în domeniul inteligenţei artificiale.

Bloomberg estimează averea lui Ellison la 371,7 miliarde de dolari, bazată pe participaţia sa de 41% în Oracle, faţă de cei 441,2 miliarde ai lui Elon Musk, liderul clasamentului Forbes.

Analiştii văd corecţia actuală ca pe o pauză temporară.

”E puţină oboseală la cumpărători. Cred că cei care urmăresc să cumpere pe scădere vor reveni rapid”, a spus Dennis Dick, strateg la Stock Trader Network.

Oracle a anunţat marţi că portofoliul de comenzi ar putea ajunge la 500 de miliarde de dolari în lunile următoare.

Potrivit Wall Street Journal, compania a semnat cu OpenAI un contract de 300 de miliarde de dolari pentru putere de calcul – unul dintre cele mai mari din istorie.

Acţiunile Oracle aproape s-au dublat de la începutul anului, devenind unele dintre cele mai performante din indicele S&P 500, depăşind chiar şi ”Magnificii Şapte”.

Cu un preţ actual de 314,45 dolari, ţinta mediană a analiştilor este de 342 dolari, ceea ce ar lăsa un potenţial de creştere de aproximativ 9%, potrivit datelor LSEG. Totuşi, titlurile Oracle se tranzacţionează la un multiplu P/E de 45,3 pe următoarele 12 luni, peste Amazon (31,3) şi Microsoft (31).