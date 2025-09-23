Oracle negociază un acord de 20 de miliarde de dolari cu Meta pentru cloud computing AI

Oracle poartă discuţii cu Meta pentru un contract multianual de cloud computing în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, potrivit unor surse familiare cu subiectul, citate de Reuters.

Acordul ar urma să ofere companiei Meta capacitate suplimentară de calcul pentru antrenarea şi implementarea modelelor de inteligenţă artificială, pe lângă infrastructura deja utilizată de la alţi furnizori de cloud.

Meta a refuzat să comenteze, iar Oracle nu a răspuns imediat solicitării Reuters.

Negocierile au loc la scurt timp după ce Wall Street Journal a relatat că OpenAI a semnat un contract pentru achiziţia de putere de calcul de 300 de miliarde de dolari de la Oracle, pe parcursul a cinci ani – unul dintre cele mai mari contracte de cloud semnate vreodată.

Oracle a încheiat recent acorduri şi cu Amazon, Alphabet şi Microsoft, care le permit clienţilor de cloud să utilizeze infrastructura Oracle Cloud alături de serviciile proprii. Veniturile provenite din aceste parteneriate au crescut de peste 16 ori în primul trimestru.

Compania a semnat săptămâna trecută patru contracte de miliarde de dolari şi a declarat că se aşteaptă să atragă mai mulţi clienţi importanţi în lunile următoare, estimând că veniturile rezervate pentru divizia sa Oracle Cloud Infrastructure vor depăşi jumătate de trilion de dolari.