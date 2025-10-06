Activele fondurilor de pensii facultative, în creștere cu 20%, la nivelul lunii august

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,59 miliarde de lei, la finalul lunii august 2025, în creștere cu 20%, comparativ cu nivelul înregistrat la aceeași dată a anului anterior, conform unui raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

‘Cele mai multe investiții au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)’, se arată în raport.

Valoarea contribuțiilor virate în luna august a fost de 79 milioane de lei, în timp ce contribuția medie a fost 167 de lei.

Titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 4,2 miliarde de lei, respectiv 63,8%. Pe locul doi se aflau acțiunile, cu 1,76 miliarde de lei (26,8%). Fondurile de investiții se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 223,81 milioane de lei, respectiv 3,4% din totalul activelor.

Potrivit datelor ASF, fondurile de pensii facultative aveau 939.280 de participanți, în luna august 2025.

Pe Pilonul III sunt active următoarele fonduri de pensii: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esențial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare și Stabil.