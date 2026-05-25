Președintele APAPR: Deductibilitatea fiscală de 400 de euro pentru Pilonul 3 și Pilonul 4 nu mai este suficientă

Valoarea deductibilității fiscale, de 400 de euro, acordată pentru cei care contribuie la Pilonul 3 de pensii, dar și la Pilonul 4, nu mai este suficientă și de aceea e nevoie de o majorare a acesteia, consideră președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Cristian Pascu.

‘Un (…) obiectiv la care ne uităm este creșterea deductibilității fiscale. Această sumă de 400 de euro, care de curând a fost implementată și pentru Pilonul 4, considerăm că nu este suficientă. A fost un moment, la lansare, când reprezenta un procent semnificativ din ceea ce însemna salariul brut, probabil undeva pe la 10%. Astăzi, 400 de euro nu mai reprezintă mare lucru și vrem să ducem discuțiile spre referirea la un salariu brut – că este salariu brut pe economie, că vorbim de raportare în funcție de salariul fiecăruia, dar considerăm că legarea de o sumă fixă nu mai este de actualitate’, a declarat Pascu, luni, la ‘Forumul investitorilor – 2026: Provocările și oportunitățile anului’.

El a vorbit și despre lărgirea orizontului investițional, în condițiile în care fondurile de pensie sunt, prin natura lor, investitori pe termen lung și trebuie să aibă acces la mai multe instrumente, astfel încât participanții se beneficieze pe termen lung de aceste investiții.

‘O altă direcție pe care vrem să ne focusăm este legată de lărgirea orizontului investițional. Fondurile de pensie fiind, prin natura lor, investitori pe termen lung, trebuie să avem acces la mai multe instrumente, la diversificare, astfel încât participanții se beneficieze pe termen lung de aceste investiții. O altă direcție spre care ne focusăm este legată de eficientizarea comunicării cu participanții și ne referim aici la digitalizarea proceselor. Vrem să putem să comunicăm mai eficient prin interfețe automatizate, prin posibilitatea pe care vrem să o acordăm participantului de a comunica cu administratorul online într-un mediu securizat, inclusiv prin integrarea bazelor de date cu autoritățile implicate în sistemul de pensii, ne referim la CNPP, la Direcția Generală de Evidență a Populației și alte instituții’, a susținut Pascu.

În opinia președintelui APAPR, un punct de interes al organizației se referă la creșterea contribuției la Pilonul 2 de la 4,75%, cât este în prezent, până la 6%, așa cum a fost asumat în planul bugetar structural național de dezvoltare pe termen mediu, pentru perioada 2025 – 2031.

‘E un moment aniversar pentru sistemul de pensii. În luna mai se împlinesc 18 ani de la lansarea Pilonului 2 și 19 ani de la lansarea Pilonului 3. Ne-am stabilit și niște obiective. Ca priorități strategice, nu pot să fie altele decât cele trei linii mari, care țin una de consolidarea sistemului, a doua de creșterea încrederii participanților la sistemul de pensii și a treia direcție de maximizare a contribuțiilor în fondurile de pensii la dezvoltarea economică a României. Ne focusăm pe consolidarea cadrului legislativ și instituțional, pe toate barierele, că vorbim de Pilonul 2, de Pilonul 3, de Pilonul 4 și, mai nou, de furnizorii de plăți. Este important ca aici să contribuim și să reușim să avem o legislație unitară, modernă, pe care să o putem implementa și în zona de furnizori de plăți. Lucrăm împreună cu Autoritatea (de Supraveghere Financiară, n.r.) la acest lucru și sperăm să reușim să finalizăm până la sfârșitul acestui an și legislația secundară. Un alt obiectiv important ține de creșterea contribuției la Pilonul 2 de la 4,75%, cât este în prezent, până la 6%, așa cum a fost asumat în planul bugetar structural național de dezvoltare pe termen mediu, pe perioada 2025 – 2031. Sunt deja niște inițiative în acest sens. Vom vedea când va fi momentul cel mai bun’, a punctat Cristian Pascu.

De asemenea, specialistul a vorbit despre reducerea impozitului pe dividende, în cazul fondurilor de pensii susținând că nu crede că acest impozit este conform cu legislația europeană și cea a OCDE.

‘Un alt obiectiv este legat de reducerea impozitului pe dividende. Nu considerăm că acesta este în conformitate cu legislația europeană și cu principiile OECD, ca fondurile de pensii să fie taxate pentru dividendele pe care le încasează. A fost o perioadă în care nu plăteau impozite. În prezent, plătesc impozite și considerăm că lucrurile astea trebuie reglate, revenit la ceea ce a trebuit să fie o normalitate. Și un alt obiectiv pe care ne focusăm este legat de comunicarea proactivă cu participanții și de educația financiară, să le explicăm care sunt avantajele participării în sistemul de pensii, cum funcționează. Lucruri pe care le vedem odată cu informările anuale pe care le trimitem, că oamenii încă nu cunosc elemente esențiale și atunci lucrurile astea trebuie continuate și intensificate astfel încât participanții să înțeleagă cum funcționează, să știe la ce fond sunt arondați și care sunt beneficiile participării la sistemul de pensii private’, a afirmat reprezentantul APAPR.

Ziarul Bursa a organizat, luni, cea de-a V-a ediție a evenimentului intitulat ‘Forumul investitorilor – 2026: Provocările și oportunitățile anului’, la care vor fi prezenți reprezentanți ai autorităților, alături de cei ai mediului de afaceri.