Administraţia Trump ar putea prelua o participaţie de 10% la producătorul de cipuri Intel

Administraţia Trump discută posibilitatea de a achiziţiona o participaţie de 10% în producătorul american de cipuri Intel, a relatat luni Bloomberg News, citând oficiali de la Casa Albă şi surse apropiate subiectului, informaţie care a provocat o scădere de 3,8% a acţiunilor Intel.

Planul ar presupune transformarea unor granturi primite de companie prin programul U.S. Chips and Science Act în acţiuni, ceea ce ar reprezenta o schimbare radicală de abordare în sprijinul sectorului strategic al semiconductorilor.

Preşedintele Donald Trump s-a întâlnit pe 11 august cu directorul general al Intel, Lip-Bu Tan, aflat la conducerea companiei de doar şase luni şi responsabil cu redresarea acesteia.

Trump a promovat în ultimele luni parteneriate de miliarde de dolari între guvern şi companii din sectoare critice precum semiconductori şi metale rare, inclusiv o înţelegere cu Nvidia şi un aranjament cu MP Materials pentru asigurarea resurselor strategice.

Sprijinul financiar federal ar putea oferi Intel timp suplimentar pentru a-şi revigora divizia de foundry, care înregistrează pierderi, însă analiştii atrag atenţia că problemele companiei rămân legate de un plan de produse deficitar şi dificultăţi în atragerea clienţilor către noile sale fabrici.