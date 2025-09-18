UniCredit și-a majorat participația deținută la Commerzbank

UniCredit SpA și-a majorat la 29% participația deținută la grupul german Commerzbank AG, a anunțat directorul general Andrea Orcel, banca italiană înregistrând progrese în eforturile de preluare a rivalei din Germania, transmite DPA.

‘Suntem în situația în care avem controlul complet a 29% din acțiunile Commerzbank. Participația noastră s-a consolidat’, a declarat Orcel la o conferință organizată de Bank of America.

Dacă plafonul de 30% este depășit, UniCredit trebuie conform legii să facă o ofertă oficială de achiziționare către restul acționarilor băncii listate la Bursa de la Frankfurt.

Luna aceasta, șeful UniCredit anunțase că banca are ca obiectiv să ajungă la o participație de 30% la Commerzbank până la finalul anului. Orcel nu a răspuns la întrebarea dacă banca va face o astfel de ofertă. În cele din urmă, o fuziune este o problemă a acționarilor și a Board-ului, a argumentat el.

Angajații, conducerea și sindicatele de la al doilea grup bancar privat german, precum și Guvernul de la Berlin, și-au exprimat opoziția puternică față de oferta ‘ostilă’ de preluare, temându-se că banca italiană ar puea decide concedieri și închideri de sucursale în Germania.

Orcel a subliniat de anul trecut beneficiile unei astfel de fuziuni transfrontaliere.

La rândul ei, șefa Commerzbank, Bettina Orlopp, a declarat că dacă banca își majorează participația la 30%, reglementările sunt clare și va trebui să urmeze o ofertă

concretă.