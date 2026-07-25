Fermele din Cipru, Grecia și România se află pe ultimele locuri în UE la agricultura de precizie

Aproape 43% dintre fermele din Uniunea Europeană au declarat în 2023 că au acces la Internet și aproximativ 18% dintre fermele cu suprafață agricolă utilizată din UE au aplicat un anumit tip de tehnologie sau practică agricolă de precizie, arată datele publicate vineri de Eurostat.

În rândul statelor membre, există diferențe considerabile în ceea ce privește fermele care utilizează agricultura de precizie. Luxemburg, Finlanda și Estonia au avut cele mai mari ponderi (peste 75%), în timp ce cele mai mici au fost înregistrate în Cipru (aproximativ 1%), Grecia și România (între 10% și 15%).

Deși doar aproximativ 18% dintre fermele din UE cu suprafață agricolă utilizată au adoptat agricultura precizie, aceste ferme au gestionat aproximativ 44% din suprafață agricolă totală a UE.

Adoptarea tehnologiilor digitale în agricultură începe cu infrastructura de bază, în special cu accesul la internet. În 2023, aproximativ 43% dintre fermele din UE au raportat că au acces la internet, unele țări din Europa de Nord și Centrală (Danemarca, Germania, Slovacia, Letonia, Cehia și Austria) înregistrând ponderi de peste 90%.

De asemenea, aproximativ 11% dintre fermele din UE utilizau sisteme informatice de gestionare a fermelor în 2023. Franța a avut cea mai mare rată de adopție (aproximativ 60%) dintre țările UE. În schimb, adoptarea roboticii (-mașini capabile de funcționare autonomă fără intervenție umană directă-n.r.) a rămas relativ scăzută, acoperind aproximativ 7% din totalul fermelor. Rata de adopție a fost cea mai mare în Țările de Jos (aproximativ 35%).

Pe de altă parte, utilizarea utilajelor agricole convenționale în UE este larg răspândită. În 2023, aproximativ 84% dintre fermele din UE au folosit utilaje convenționale, inclusiv tractoare și utilaje pentru aratul solului, plantare, fertilizare, aplicarea produselor de protecție a plantelor și recoltare. Dintre acestea, tractoarele au fost cele mai comune (aproximativ 79% din totalul fermelor), urmate îndeaproape de utilajele pentru aratul solului, semănătorile, distribuitoarele, pulverizatoarele pentru îngrășăminte și echipamentele pentru aplicarea produselor de protecție a plantelor (aproximativ 65%).

În 2023, aproape toate fermele din Polonia și Finlanda foloseau utilaje agricole convenționale. La polul opus, în Slovacia și Grecia, aproximativ două treimi (68%, respectiv 65%) dintre ferme foloseau utilaje agricole convenționale, cele mai mici ponderi dintre țările UE.

Cel mai comun model de proprietate asupra utilajelor agricole în UE este proprietatea unică, în condițiile în care puțin peste o treime (aproximativ 35%) dintre fermele din UE erau singurele deținătoare ale utilajelor convenționale. Puțin peste un sfert (aproximativ 27%) dintre ferme utilizau o combinație de utilaje proprii și utilaje care erau utilizate sau deținute de mai multe alte exploatații. Aici intră și utilajele partajate și închiriate.

Proprietatea unică asupra utilajelor convenționale este deosebit de frecventă în Irlanda și Slovenia (ambele reprezentând aproximativ 83% din ferme). În schimb, fermele care se bazau pe partajarea și închirierea utilajelor convenționale de la alte exploatații sunt tipice în România și cel mai comun model în Grecia și Ungaria.