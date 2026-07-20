Aston Martin poartă discuţii pentru obţinerea unei noi finanţări în vederea consolidării lichidităţii

Producătorul britanic de automobile de lux Aston Martin a confirmat că poartă discuţii cu potenţiali finanţatori pentru atragerea unor fonduri suplimentare, în contextul în care compania încearcă să îşi consolideze lichiditatea şi să îşi susţină strategia de dezvoltare, transmite Reuters.

Compania a precizat că analizează în mod constant structura capitalului şi opţiunile strategice disponibile, subliniind că obiectivul principal este menţinerea unui nivel suficient de lichidităţi.

Anunţul vine după ce Bloomberg News a relatat că Aston Martin negociază cu mai mulţi creditori, printre care şi HPS Investment Partners, fond de investiţii deţinut de BlackRock.

Potrivit publicaţiei, finanţarea analizată ar urma să fie garantată cu active ale companiei transferate într-o structură separată, printr-o operaţiune financiară cunoscută sub denumirea de ”drop-down transaction”, ceea ce le-ar plasa în afara sferei de acţiune a creditorilor existenţi.

Aston Martin nu a comentat detaliile privind structura posibilului acord, iar HPS Investment Partners nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Constructorul auto se confruntă de mai mult timp cu presiuni financiare generate de consumul ridicat de numerar, scăderea vânzărilor, impactul tarifelor vamale americane şi cererea slabă din China. În luna aprilie, compania a raportat un nou trimestru cu pierderi.

Tot în aprilie, Aston Martin a obţinut o finanţare de 50 de milioane de lire sterline din partea unui consorţiu condus de principalul acţionar, Lawrence Stroll, ceea ce a ridicat lichidităţile companiei la aproximativ 230 de milioane de lire sterline la sfârşitul primului trimestru.

După publicarea informaţiilor privind noile negocieri de finanţare, acţiunile Aston Martin listate la Bursa din Londra au scăzut cu aproximativ 2,3%.