Airbus ar putea amâna lansarea versiunii mai mari a aeronavei A220

Grupul aeronautic european Airbus nu este decis în privința lansării aeronavei mai mari A220, pe fondul răspunsului rezervat al marilor companii de leasing și al dezbaterii privind autonomia și performanța modelului, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

După stimularea apetitului cumpărătorilor pentru o lansare în această vară, la Salonul de la Farnborough, Marea Britanie, Airbus a redus așteptările.

Un oficial al companiei a spus că lansarea la Farnborough, la finalul lunii viitoare, ‘nu este acum probabilă’, deși cel mai mare producător de avioane comerciale nu a exclus că ar putea avea loc anul acesta.

‘Studiem toate opțiunile: nu au fost încă luate decizii’, a precizat un purtător de cuvânt al Airbus.

Versiunea mai mare a A220 ar permite Airbus să renegocieze contractele furnizorilor și costuri de producție mai scăzute, ceea ce ar ajuta la redresarea programului pe care l-a cumpărat pentru un dolar în 2018, după ce grupul canadian Bombardier a rămas fără lichidități. Programul A220 înregistrează pierderi și a pierdut comenzile, unele companii aeriene preferând să cumpere de la rivalul brazilian Embraer.

Sursele spun că Airbus promovează o actualizare relativ modestă, cunoscută ca ‘o simplă întindere’, fără a crește greutatea maximă la decolare sau o actualizare costisitoare a motoarelor de la Pratt & Whitney.

Avionul ar urma să transporte 180 de persoane, față de 160 în prezent, ceea ce ar duce la o reducere de aproximativ 10% a costurilor per utilizator, dar mai puțină autonomie, susțin sursele.

Nu toate companiile aeriene doresc o autonomie mai redusă, ceea ce reduce numărul firmelor interesate. De asemenea, operatorii aerieni sunt îngrijorați de problemele motoarelor de la Pratt & Whitney.

Presiunile asupra Airbus s-au atenuat după ce luna aceasta AirAsia, cel mai mare operator aerian low-cost din Asia de Sud-Est, a semnat un acord de 19 miliarde de dolari pentru a achiziționa 150 de avioane Airbus A220 fabricate în Canada.

De asemenea, AirAsia a informat că ar putea dubla comanda pentru a acoperi cererea viitoare.

Acordul, anunțat la fabrica Airbus din Mirabel, Canada, reprezintă cea mai mare comandă din istoria acestei țări, iar cofondatorul AirAsia, Tony Fernandes, a numit-o ‘instrumentul perfect pentru viitoarea noastră fază de creștere’. Acesta a adăugat: ‘Această comandă reflectă disciplina noastră pe termen lung și nivelul ambițiilor noastre’.

Acordul oferă ‘flexibilitatea strategică de a ne spori angajamentul pentru a ajunge la 300 de aeronave din familia A220 pentru a acoperi cererea viitoare’, a precizat AirAsia, într-un comunicat.

Directorul diviziei Airbus de aeronave comerciale, Lars Wagner, a afirmat că avioanele A220 ‘vor deschide noi rute în Asia care nu erau accesibile înainte’.

Odată ce noua flotă va fi livrată în 2028, aeronavele mai mari vor putea efectua zboruri pe distanțe lungi către America de Nord, Australia și Europa. Cu această comandă, AirAsia este ‘primul client global’ pentru noul A220 cu 160 de locuri, a adăugat Wagner.

Canada este singura țară din afara Europei care găzduiește un program major Airbus – construirea avioanelor din familia A220.

Grupul aeronautic european Airbus este cel mai mare producător de avioane comerciale iar AirAsia este unul din cei mai mari clienți ai săi.