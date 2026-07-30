Airbus îşi menţine obiectivele pentru 2026 după un trimestru peste aşteptări, susţinut de livrările de avioane şi divizia de apărare

Airbus a raportat miercuri rezultate peste estimările analiştilor în trimestrul al doilea şi şi-a menţinut obiectivele financiare şi industriale pentru 2026, pe fondul creşterii livrărilor de aeronave comerciale şi al performanţei solide a diviziei de apărare, transmite Reuters.

Cel mai mare producător de avioane din lume a înregistrat un profit operaţional ajustat de 2,43 miliarde de euro în trimestrul al doilea, în creştere cu 54% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi peste estimarea medie a analiştilor, de 2,19 miliarde de euro.

Veniturile au avansat cu 28%, până la 20,53 miliarde de euro, depăşind şi ele aşteptările pieţei.

Livrările de aeronave au accelerat

Airbus a livrat 237 de aeronave comerciale în trimestrul al doilea, cu 39% mai multe decât în perioada similară din 2025, după un început de an afectat de problemele din lanţurile de aprovizionare.

Compania şi-a menţinut ţinta de aproximativ 870 de livrări comerciale pentru întregul an şi a reconfirmat estimarea unui profit operaţional ajustat de 7,5 miliarde de euro.

Totodată, Airbus păstrează obiectivul de a creşte producţia familiei A320 la 70-75 de aeronave pe lună până la sfârşitul anului 2027, urmând ca ulterior ritmul să se stabilizeze la 75 de avioane lunar.

Divizia de apărare susţine creşterea

Profitul trimestrial al diviziei Defence and Space a crescut cu 90%, până la 357 de milioane de euro, susţinut atât de majorarea vânzărilor, cât şi de îmbunătăţirea profitabilităţii, pe fondul intensificării cheltuielilor militare în Europa.

Rezultatele apar la scurt timp după ce Airbus şi-a exprimat încrederea că problemele din lanţul de aprovizionare al industriei aerospaţiale se diminuează şi şi-a reafirmat obiectivul de aproape dublare a profitului şi de creştere a randamentelor pentru acţionari până în 2029.