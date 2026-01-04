Airbus și-a depășit obiectivul anual de livrări pentru 2025

Grupul european Airbus SE a livrat 793 de aeronave pe întreg parcursul anului 2025, depășindu-și obiectivul revizuit de 790 de aeronave pe care și l-a propus pentru anul trecut, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar.

Potrivit surselor, producătorul european de avioane a intensificat livrările în ultimele zile ale anului 2025 pentru a-și atinge obiectivul. Cifrele dezvăluite de Bloomberg sunt preliminare și ar putea să fie modificate ușor, au precizat sursele.

Airbus și-a redus luna trecută previziunile anterioare pentru 2025, care inițial vizau livrarea a 820 de aparate, după o serie de probleme care au afectat modelul A320, cel mai vândut avion al companiei, inclusiv o rechemare masivă pentru o actualizare de software, urmată de descoperirea unor panouri de fuselaj care nu îndeplineau specificațiile și necesitau inspecții suplimentare pentru același model de avion.

Un purtător de cuvânt al Airbus a refuzat să comenteze cifrele privind livrările anuale, adăugând că comenzile auditate și cifrele de livrări vor fi publicate pe 12 ianuarie, după închiderea piețelor bursiere

Livrările Airbus, cât și ale rivalului american Boeing Co. sunt indicatori de performanță monitorizați cu atenție, deoarece reprezintă cea mai mare sursă de numerar și oferă un indicator al stabilității rețelei de aprovizionare al celor doi mari producători mondiali de avioane.

Airbus se confruntă de mai mulți ani cu probleme în aprovizionarea la timp cu componente, de la piese pentru interioarele avioanelor și până la motoare, în multe cazuri ajungând în situația în care are aeronave care nu sunt gata de predare.

Compania a livrat 766 de aeronave comerciale, în 2024, către 86 de clienți din întreaga lume, și și-a menținut, pentru al șaselea an, poziția de lider în industria de fabricare a avioanelor.