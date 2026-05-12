ANAF: Datorii la buget de 2, 3 miliarde lei nu pot fi recuperate pentru că firmele datornice nu mai au cont bancar

În jur de 80.000 de societăți comerciale au datorii de 2,3 miliarde de lei la bugetul de stat, sume care nu mai pot fi recuperate pentru că firmele nu mai au cont bancar și nu pot fi puse popriri, a declarat, marți, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica.

‘O să vă dau o cifră: 2,3 miliarde lei datorii la bugetul de stat pe care societăți comerciale care au avut cont bancar nu le plătesc, deoarece nu mai au cont bancar în prezent și nu pot avea popriri. În jur de 80.000. Nu putem profilele astea de contribuabili să le tratăm la fel cu cei care își plătesc taxele, ba chiar cu două zile mai devreme, să fie siguri că au intrat banii’, a afirmat Nica, la conferința oficială de lansare a Asociației de Fiscalitate Internațională – IFA România.

Șeful ANAF a subliniat că este necesar ca instituția pe care o conduce să cunoască cine sunt contribuabilii, în condițiile în care au fost identificați deocamdată în jur de 12.000 cu un profil de risc foarte ridicat.

‘Încercăm să cunoaștem contribuabilii. În această lună, la nivelul ANAF, am avut o analiză de risc centralizată, unde am identificat până acum în jur de 12.000 de contribuabili cu un profil de risc foarte ridicat. Asta nu înseamnă că o să trimitem imediat sechestre de conturi și toate cele. Suntem într-un proces de pregătire cu colegii pentru a verifica dacă ceea ce am făcut cu robotul, ca să zic mai plastic, se confirmă în teren. Asta vom face pas cu pas. Să știți că ANAF are nevoie să-și împartă contribuabilii între contribuabili onești și contribuabili care aleg altă cale. Este vorba de alegeri. Să știți că este îngrijorător pentru ANAF când în presă apare o știre legată de 7000 de contribuabili la aceeași adresă și toți au același expert contabil. Sunt lucruri care trebuie îmbunătățite de ambele părți. Noi lucrăm la problemele pe care le-am identificat. Sunt ferm convins că digitalizarea va aduce pentru ANAF cunoașterea contribuabilului. Pe măsură ce vom cunoaște contribuabilul – în luna asta, primii 12.000 – vom reuși să vă tratăm așa cum vă doriți și cum ați optat’, le-a transmis el celor prezenți la eveniment.

În context, Adrian Nica a susținut că sunt contribuabili care de la început își înființează scheme de fraudă.

‘Sunt contribuabili care din start își înființează scheme de fraudă. Am pus indicatori de pre-insolvență. Spre exemplu, o companie care are profitabilitate lucrând cu statul de peste 40% față de prețul mediu, să spun așa, de profitabilitatea medie în domeniu, are eșalonare de plată la ANAF, n-are niciun activ pe această firmă, arată clar că ea e construită să intre la un moment dat în insolvență cu ce datorii are. E un capăt de conductă, așa cum îi spunem noi. Pentru ANAF devine o provocare să stabilim cine e beneficiarul real al banilor. Încercăm să facem asta în fiecare zi. Uneori ne iese, alteori nu. Nimerești peste contribuabili onești și îi asimilăm cu ceilalți. De ce? Nu știu să vă răspund la asta. Cu modelul de AI definit la nivelul ANAF, internalizat, deci nu folosim un AI clasic, ne dezvoltăm unul propriu, și sunt ferm convins că în următoarele 3 – 4 luni dumneavoastră o să vedeți efectele benefice. Pentru cele neplăcute, vă rog să ne contactați’, a adăugat el.

Evenimentul de lansare oficială a IFA România a avut loc marți în prezența unor reprezentanți ai autorităților publice, experți fiscali, antreprenori, economiști, consultanți și lideri din mediul de afaceri. IFA România este afiliată la International Fiscal Association (IFA Global), una dintre cele mai importante organizații internaționale dedicate fiscalității, cu sediul în Olanda.

IFA România își propune să devină o platformă independentă și neutră de dialog între autorități, mediul academic, consultanți fiscali, avocați, economiști, reprezentanți ai companiilor și specialiști din domeniul fiscalității internaționale, într-un context economic și fiscal aflat într-o continuă transformare.