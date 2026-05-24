Antifraudă: Amenzi de peste 2,6 milioane lei pe piața florilor și plantelor ornamentale, în februarie-martie 2026

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a aplicat 515 sancțiuni contravenționale, din care amenzi totale de 2,61 milioane de lei, în urma unor acțiuni de monitorizare și control desfășurate pe piața florilor și plantelor ornamentale în perioada februarie-martie 2026, relevă datele oficiale transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

‘În contextul intensificării activităților cu flori și plante ornamentale pe piața românească în perioada februarie-martie 2026 și având în vedere riscurile fiscale asociate neconformării la declarare și plată, vă comunicăm că Direcția Generală Antifraudă Fiscală a desfășurat acțiuni de monitorizare și control antifraudă la 782 de entități care activau în domeniul menționat’, se arată în răspunsul instituției remis la solicitarea AGERPRES.

Ca urmare a controalelor efectuate, inspectorii ANAF Antifraudă au dispus 515 sancțiuni contravenționale, din care amenzi totale de 2,61 milioane de lei și confiscări de numerar în cuantum de 89.450 de lei.