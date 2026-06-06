ANAF: Posibile întârzieri în accesarea serviciilor electronice după lucrări de mentenanță ale sistemelor informatice

Contribuabilii ar putea întâmpina întârzieri temporare în accesarea unor servicii electronice ale Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), după lucrările de mentenanță și optimizare a infrastructurii tehnice programate în perioada 5-8 iunie 2026, a anunțat vineri instituția.

‘Agenția Națională de Administrare Fiscală informează că, în perioada 5-8 iunie 2026, vor fi desfășurate lucrări programate de mentenanță și optimizare a infrastructurii tehnice care susține sistemele informatice utilizate la nivelul Ministerului Finanțelor și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Aceste intervenții au ca obiectiv îmbunătățirea performanței, creșterea gradului de securitate și consolidarea stabilității operaționale a serviciilor digitale puse la dispoziția contribuabililor și a instituțiilor partenere. Având în vedere complexitatea operațiunilor tehnice, este posibil ca, în perioada imediat următoare finalizării lucrărilor, să fie înregistrate disfuncționalități temporare sau întârzieri în accesarea unor servicii informatice care susțin activitățile de trezorerie și administrare fiscală derulate de Ministerul Finanțelor și ANAF’, se menționează în comunicat.

Conform sursei citate, echipele tehnice monitorizează permanent procesul de implementare și vor interveni cu celeritate pentru diminuarea eventualului impact și asigurarea reluării funcționării în condiții optime.

‘Agenția Națională de Administrare Fiscală mulțumește pentru înțelegere și recomandă utilizatorilor să aibă în vedere posibile întârzieri temporare în accesarea serviciilor electronice, în perioada imediat următoare efectuării lucrărilor de mentenanță’, se mai precizează în comunicat.