Cererea pentru locuințele vechi, în creștere în patru orașe mari din România, în T1

Cererea pentru locuințele vechi a crescut în patru dintre cele mai mari orașe din România, pe parcursul trimestrului I din 2026 față de finele anului trecut, cu cel mai mare avans observat în Iași, arată o analiză de piață, publicată joi de o platformă online de tranzacții imobiliare.

Conform datelor centralizate de Imobiliare.ro în raportul ‘Market 360 ‘Piața imobiliară rezidențială’, locuințele vechi din Capitală au atras un interes în creștere din partea potențialilor cumpărători, iar cererea raportată la oferta disponibilă la nivelul pieței locale a crescut cu 26%, de la un an la altul. Prin comparație cu sfârșitul anului trecut, pe acest segment s-a înregistrat o ușoară scădere a cererii.

Astfel, cumpărătorii găsesc cele mai ieftine locuințe în cartierul Ferentari, singurul din București care nu depășește pragul de 1.500 euro/mp utili, în timp ce alternative la prețuri reduse sunt în zona Giurgiului (1.567 euro/mp) și în Pallady (1.577 euro/mp). La polul opus, se află cartierele Primăverii și Aviatorilor, cu o medie de preț ce depășește 5.000 euro/mp.

În ceea ce privește situația la nivel național, în Cluj-Napoca, pe piața rezidențială, cele mai ieftine proprietăți pot fi găsite în cartierele Dâmbul Rotund (2.619 euro/mp), în Someșeni (2.644 euro/mp) și în Mănăștur (2.903 euro/mp). De asemenea, cei care nu au achiziționat o locuință în Someșeni la începutul anului trecut achită, în prezent, cu 20% mai mult pe metrul pătrat. ‘În Mănăștur, avansul înregistrat în ritm anual este de 9%. Cele mai mari prețuri sunt achitate, conform datelor Imobiliare.ro, de cumpărătorii care aleg locuințe situate în zona ultracentrală a orașului (4.038 euro/mp util)’, se menționează în raport.

Potrivit sursei citate, în Brașov interesul potențialilor cumpărători a scăzut ușor pe plan local în cazul locuințelor noi față de finele anului trecut, dar s-a menținut peste nivelul înregistrat în primele trei luni din 2025. Pe acest fond, locuințele vechi au fost mai populare, în primul trimestru din 2026, în rândul celor interesați de realizarea unor achiziții imobiliare în Brașov decât la finele anului trecut, iar cererea a crescut cu 9%.

Cele mai mici prețuri pot fi găsite în zone precum Gemenii (1.969 euro/mp) și Triaj (1.995 euro/mp util), dar și în Cartierul Florilor (2.000 euro/mp). În schimb, zona Drumul Poienii rivalizează în materie de prețuri cu unele dintre cele mai exclusiviste din țară, cu locuințele scoase la vânzare la un preț mediu de 4.074 euro/mp.

Pentru Timișoara se consemnează o creștere a pieței rezidențiale, în primul trimestru față de ultimele trei luni ale anului trecut, de 26% în cazul locuințelor noi. Analiza de specialitate evidențiază faptul că pe lista celor mai ieftine locuințe se află cele din cartierele Steaua (1.599 euro/mp), Iosefin (1.610 euro/mp) și Blașcovici (1.632 euro/mp). De asemenea, zona ultracentrală este cea mai scumpă pentru cumpărători (2.698 euro/mp util), aceasta fiind urmată îndeaproape de Tipografilor (2.385 euro/mp) și Take Ionescu (2.286 euro/mp).

Raportul citat notează că, în Constanța, interesul potențialilor cumpărători pentru locuințele vechi listate la vânzare a scăzut ușor față de finele lui 2025 și se menține sub nivelul înregistrat în primele trei luni ale anului trecut. În tot acest timp, locuințele noi sunt tot mai atractive. Cele mai ieftine zone din Constanța sunt pentru cei care își doresc să facă o achiziție imobiliară Abator (1.600 euro/mp), Anda (1.631 euro/mp) și Km 4-5 (1.677 euro/mp). În plus, zonele Capitol și Faleză Nord sunt singurele din oraș unde prețul mediu solicitat pentru locuințele puse în vânzare depășește 2.500 euro/mp.

Pe piața rezidențială din Iași s-a putut observa o creștere a cererii în primul trimestru, atât în cazul locuințelor vechi, cât și în cazul celor noi, comparativ cu nivelul înregistrat în ultimele trei luni ale anului trecut. Cu toate acestea, interesul potențialilor cumpărători pentru locuințele listate la vânzare se menține la un nivel ușor mai scăzut față de cel aferent trimestrului I 2025.

Datele analizate arată că zonele cartierelor Bucium, Dacia și Mircea cel Bătrân sunt cele mai ieftine din oraș, iar prețul mediu solicitat de către proprietari și dezvoltatori pentru locuințele scoase la vânzare rămâne sub pragul de 1.800 euro/mp. Pe de altă parte, în zona ultracentrală cumpărătorii trebuie să achite peste 3.100 euro/mp, în timp ce în Centrul Civic prețul este de (2.805 euro/mp, iar în Copou de 2.800 euro/mp.