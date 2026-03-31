Numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale s-a redus cu 8,4%, în primele două luni

Numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale s-a redus cu 8,4%, la 4154, în primele două luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate marți.

Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (-130 autorizații), Sud-Est (-120), Nord-Vest (-63), Centru și București-Ilfov (-43 fiecare) și Nord-Est (-32). Creșteri s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia (+29 autorizații) și Sud-Muntenia (+21).

În februarie, s-au eliberat 2386 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, cu o suprafață utilă totală de 653.685 mp (+22,8%), în creștere cu 35% față de luna ianuarie 2026 și în scădere cu 8,8% față de luna februarie 2025.

Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, 68,2% sunt pentru zona rurală.

În profil teritorial, creșterea față de luna precedentă este reflectată în toate regiunile de dezvoltare: Centru (+159 autorizații), Vest (+146), Nord-Est (+114), Sud-Muntenia (+70), București-Ilfov (+51), Nord-Vest (+42), Sud-Est (+20) și Sud-Vest Oltenia (+16).

Comparativ cu februarie 2025, se evidențiază o scădere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (-8,8%) și o creștere a suprafeței utile totale (+8,7%).

În profil teritorial, această scădere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (-231 autorizații) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (-92 autorizații), Nord-Vest (-82), Vest (-45), București-Ilfov (-33) și Sud-Vest Oltenia (-4). Creșteri s-au înregistrat în Nord-Est (+11 autorizații), Sud-Muntenia (+9) și Centru (+5).

În luna februarie a acestui an, au fost eliberate și 488 autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale (+29,4% față de luna ianuarie 2026), în suprafață utilă totală de 278.534 mp (+58,3%).

Comparativ cu ianuarie 2026, s-a înregistrat o creștere a suprafeței utile la autorizațiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidențiale (+102.631 mp) reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Vest Oltenia (+34253 mp), Nord-Est (+29742), București-Ilfov (+27725), Nord-Vest (+14279) și Centru (+13364). Scăderi s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia (-9912 mp), Vest (-6222) și Sud-Est (-598).

Pe de altă parte, față de luna februarie 2025, s-a înregistrat o scădere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri nerezidențiale (-3,9%) și o creștere a suprafeței utile totale (+0,5%).

În profil teritorial, această creștere a suprafeței utile la autorizațiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidențiale (+1468 mp) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Vest Oltenia (+32635 mp), Nord-Est (+28908), București-Ilfov (+23221) și Sud-Muntenia (+1687). Scăderi s-au înregistrat în Nord-Vest (-50477 mp), Centru (-32100), Vest (-1739) și Sud-Est (-667).