Prețul mediu al apartamentelor din București s-a majorat cu 3,6%, în ultimele șase luni

Prețul mediu al apartamentelor pe piața rezidențială din București a crescut cu 3,6%, în ultimele șase luni, până la valoarea de 2.331 de euro/mp, în timp ce casele au înregistrat o ușoară scădere, de 0,5%, reiese dintr-o analiză de specialitate, dată publicității luni.

Conform platformei imo360, cele mai scumpe zone din Capitală rămân concentrate în nordul Capitalei și în proximitatea centrului. Astfel, cartierele Primăverii, Platforma Pipera și Herăstrău depășesc pragul de 4.300 de euro /mp, însă faptul că Platforma Pipera urcă peste Herăstrău indică o ajustare a cererii, în favoarea dezvoltărilor noi și a zonelor de business, susțin specialiștii în imobiliare,

La polul opus, se află zone precum Ferentari, Giulești Sârbi sau Ion Creangă, unde prețurile coboară spre 1.400 – 1.500 euro/mp.

‘Deși nu mai este cel mai scump oraș din România – poziție ocupată, în prezent, de Cluj-Napoca, cu un preț mediu de 3.024 euro/mp -, Bucureștiul rămâne cea mai atractivă piață pentru investitorii imobiliari. Capitala oferă cel mai ridicat randament al chiriei, de 6,7%, comparativ cu 5,7% în Constanța, 5,2% în Timișoara și 3,8% în Cluj-Napoca, iar tranzacțiile aici se finalizează mai repede decât în alte orașe. (…) Cu peste 43.000 de anunțuri active și aproximativ 11.455 de tranzacții lunare, Bucureștiul rămâne una dintre cele mai lichide piețe imobiliare din România’, se menționează în analiză.

Platforma de analiză imobiliară, imo360, este o soluție dezvoltată de VIB Imobiliare, în parteneriat cu soft360, ce utilizează un algoritm proprietar, dezvoltat intern, care agregă și analizează anunțuri din principalele portaluri imobiliare din România, pentru a identifica tendințe de preț, dinamici de piață și oportunități de investiție.

