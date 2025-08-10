ANPIS: 1,215 miliarde de lei, valoarea alocațiilor pentru copii plătite în iunie 2025

Valoarea alocațiilor de stat pentru copii achitate în luna iunie 2025 a fost de 1,215 miliarde de lei, la o sumă medie plătită pentru fiecare beneficiar de 334,63 lei, conform datelor centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

În perioada analizată au beneficiat de acest ajutor 3.632.593 de copii, cei mai mulți din București (370.573) și din județele Iași (204.030), Suceava (139.043), Constanța (127.114), Cluj (126.394) și Bacău (123.226).

Potrivit ANPIS, cei mai puțini beneficiari au fost înregistrați în județele: Tulcea (32.760), Caraș-Severin (37.528), Mehedinți (37.775) și Covasna (37.814).

Suma medie plătită a avut cea mai mare valoare în județele Botoșani, de 342,21 lei, Caraș-Severin (341,95 lei) și Sălaj (338,68 lei).

Alocația are caracter universal și este acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, dar care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora.