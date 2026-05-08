ANPIS: Alocațiile pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție ajung din 8 mai pe cardurile bancare

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, efectuează plata pe card a alocației de stat pentru copii, indemnizației pentru creșterea copilului și stimulentului de inserție, începând cu data de 8 mai.

Potrivit unui comunicat al ANPIS, pentru beneficiarii care au optat pentru plata prin mandat poștal, sumele vor ajunge după data de 10 mai 2026.

Alocația de stat pentru copii se acordă în baza Legii nr. 61/1993, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În prezent, cuantumul alocației este 719 lei lunar pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani și pentru copiii cu handicap și 292 lei lunar pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani, pentru tinerii care care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora, precum și pentru tinerii cu handicap care urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26

de ani.

Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție reprezintă beneficii de asistență socială reglementate prin OUG nr. 111/2010, acordate pentru susținerea familiei în perioada creșterii copilului și pentru încurajarea revenirii părinților în activitatea profesională.

Indemnizația pentru creșterea copilului se acordă până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități, iar cuantumul acesteia reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului. Valoarea minimă este de 1.651 lei/lună, iar cea maximă de 8.500 lei/lună.

Stimulentul de inserție se acordă părinților aflați în concediul pentru creșterea copilului, care revin în activitate înainte de împlinirea vârstei de 6 luni a copilului. Aceștia primesc un stimulent de inserție de 1.500 lei/lună până copilul împlinește vârsta de 2 ani. Ulterior, până la împlinirea vârstei de 3 ani, valoarea stimulentului este de 650 lei pe lună. Dacă părintele revine în activitate după împlinirea vârstei de 6 luni a copilului, acesta beneficiază de un stimulent de inserție în valoare de 650 lei pe lună până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului.

Stimulentul de inserție pentru părinții care au copil cu dizabilități și revin în activitate înainte de împlinirea de către acesta a vârstei de 1 an este de 1500 lei/lună până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. Ulterior împlinirii vârstei de 3 a copilului cu dizabilități, cuantumul stimulentului este de 650 lei/lună până la împlinirea vârstei de 4 ani a copilului.