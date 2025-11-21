Anunț pentru învățătorii și profesorii din școli. Cursuri gratuite acreditate de MEF, cu 10 puncte de formare continuă. Un program al Institutului de Studii Financiare(ISF)

Institutul de Studii Financiare (ISF), în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), demarează o nouă ediție a programului “StartFIN – Formarea personalului didactic din învățământul primar în domeniul financiar” pe care îl pot accesa în mod gratuit cadrele didactice care predau în ciclul primar.

Programul este acreditat pe patru ani de Ministerul Educației Naționale (MEN), are o durată de 40 de ore și se finalizează cu acordarea unei diplome recunoscute și 10 credite de formare continuă.

Programul cuprinde module de studiu de interes precum:

Banii și consumul;

Economisire, investiții și creditare.

Încă de la lansarea primei grupe de cursanți a programului StartFIN, în 2022 și până în prezent, cadrele didactice l- au accesat cu mult interes, rezultatele implementării acestuia, în cifre, fiind 60 grupe organizate la care au participat 1469 cadre didactice din învățământul primar.

Programul implementat de ISF pune la dispoziția formabililor acces la sesiuni de instruire online, materiale de studiu (materiale video, instrumente de evaluare, aplicații și alte instrumente didactice), precum și la metode de evaluare, cu respectarea principiilor standard ale procesului de evaluare.

Pe parcursul desfășurării programelor sunt organizate atât sesiuni online sincron, prin intermediul aplicației ZOOM, cât și sesiuni online asincron – respectiv acces la materiale de training pe platforma online a organizatorului. Totodată, pe tot parcursul orelor de formare profesională, formabilii beneficiază de suportul trainerilor specializați prin intermediul sesiunilor de consultații.

Istoricul programului și rolul ISF în Strategia Națională de Educație Financiară

Într-un comunicat de presă, Institutul de Studii Financiare (ISF) arată și care sunt scopul și originea programului de formare a personalului didactic din ciclul primar (unul dintre numeroasele proiecte de educație financiară derulate de Institut), dar și ce rol are ISF în cadrul mai larg al Straetgiei Naționale de Educație Financiară. În continuare, mesajul transmis de ISF.

Institutul de Studii Financiare – ISF contribuie la îndeplinirea obiectivului de asigurare a integrității și stabilității piețelor financiare și de consolidare a procesului de supraveghere a membrului fondator, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, prin asigurarea pregătirii, perfecţionării şi specializării profesionale a persoanelor care lucrează în domeniul serviciilor financiare precum și a categoriilor cheie de consumatori de servicii și produse financiare.

ISF contribuie la creșterea gradului de profesionalism al actorilor din piețele financiare nebancare și urmărește îndeplinirea funcției de educație financiară, prin organizarea de activități, campanii și programe de informare și educare în domeniul financiar, la nivel național.

Institutul de Studii Financiare a devenit un integrator al iniţiativelor de educaţie financiară din sectorul financiar nebancar şi vizează grupuri de persoane cheie, care au potenţialul de multiplicare organică a efectului de informare, pornind de la experienţa acumulată în anii precedenţi în rândul cadrelor didactice preuniversitare, din mediul de învățământ gimnazial.

Conform strategiei sale, Institutul de Studii Financiare şi-a propus intensificarea eforturilor de educaţie financiară la nivel naţional prin realizarea de proiecte comune de atragere și implicare a tinerilor în domeniul financiar nebancar și creşterea gradului de educaţie financiară prin publicarea de materiale, includerea de module financiare în planurile de formare profesională continuă ale unor profesii conexe domeniului financiar și prin acţiuni de informare a persoanelor cu impact asupra celorlalţi membrii ai societății.

Întrucât Ministerul Educației Naționale (MEN), Banca Națională a României (BNR), Ministerul Finanțelor Publice (MFP), Autoritatea de Supraveghere Financiară ( ASF) și Asociația Română a Băncilor (ARB) au încheiat un Acord de colaborare în anul 2018 în vederea elaborării Strategiei Naționale de Educație Financiară (SNEF), ISF a demarat un proces de acreditare și implementare a două programe strategice, la nivel național, dedicate cadrelor didactice din mediul preuniverstar.