Proiectul noii legi a salarizării reduce semnificativ salariile angajaților din casele teritoriale de pensii

Noua Lege a salarizării reduce semnificativ salariile angajaților din casele teritoriale de pensii și riscă să mențină inechitățile salariale existente și să afecteze puterea de cumpărare a angajaților, susține Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM), afiliată la Blocul Național Sindical.

Potrivit unui comunicat de presă al organizației sindicale, transmis marți AGERPRES, reformarea sistemului de salarizare din sectorul public este necesară, însă noua lege trebuie să fie construită pe principii reale de echitate, transparență și predictibilitate, astfel încât să elimine diferențele nejustificate dintre salariații care desfășoară activități similare și să garanteze menținerea valorii reale a veniturilor în raport cu evoluția economică.

Astfel, FNSSM solicită introducerea unor mecanisme clare care să conducă la uniformizarea salarizării pentru funcții identice sau similare și la eliminarea diferențelor salariale generate de interpretări și aplicări neunitare ale legislației anterioare.

‘Nu se poate construi un sistem modern de salarizare dacă păstrăm dezechilibrele trecutului. Pentru aceeași muncă, aceeași responsabilitate și aceeași pregătire profesională trebuie să existe aceeași recunoaștere salarială. Proiectul nu stabilește o formulă clară și obligatorie de determinare a valorii de referință utilizate la calculul salariilor din sectorul public. În lipsa unui asemenea mecanism, salariile riscă să fie erodate constant de inflație și de creșterea costului vieții’, sunt de părere sindicaliștii.

În același timp, se solicită ca valoarea de referință să fie actualizată anual printr-o formulă prevăzută expres în lege, fundamentată pe indicatori economici obiectivi, precum rata inflației și evoluția câștigului salarial mediu brut pe economie.

‘O lege a salarizării nu trebuie să stabilească doar salariile de astăzi, ci să garanteze și valoarea lor reală în viitor. Dacă valoarea de referință nu este actualizată anual în funcție de inflație și de evoluția salariului mediu, puterea de cumpărare a angajaților va continua să scadă. Funcțiile din cadrul caselor teritoriale de pensii sunt subevaluate în actualul proiect de lege, deși angajații acestora gestionează activități esențiale pentru milioane de pensionari și beneficiari ai sistemului public de pensii. Federația solicită revizuirea coeficienților de salarizare pentru personalul de conducere și execuție din sistemul public de pensii, precum și reducerea diferențelor dintre structurile centrale și cele teritoriale, astfel încât salarizarea să reflecte în mod corect responsabilitatea, complexitatea activității și impactul social al atribuțiilor exercitate’, se arată în comunicat.

Sindicaliștii atrag atenția asupra faptului că, în forma actuală, proiectul de lege nu garantează revenirea salariilor la nivelul aflat în plată înainte de aplicarea măsurilor fiscal-bugetare temporare, ci, mai mult, pentru personalul din casele teritoriale de pensii, salariile rezultate din aplicarea noii legi începând cu luna ianuarie 2027 vor rămâne sub nivelul salariilor aflate în plată în luna iunie 2025.

‘Apreciem că, măsurile temporare adoptate în perioade dificile nu trebuie transformate în pierderi salariale permanente iar noul sistem de salarizare trebuie să ofere siguranță și predictibilitate, nu să consacre efectele unor restricții bugetare conjuncturale’, notează organizația.

Reprezentanții FNSSM solicită Guvernului României și Ministerului Muncii să revizuiască proiectul de lege înainte de adoptare și să introducă mecanisme care să asigure: respectarea principiului ‘salariu egal pentru muncă de valoare egală’; eliminarea inechităților salariale existente; protejarea puterii de cumpărare prin actualizarea anuală a valorii de referință și în raport de inflație și creșterea câștigului salarial mediu brut nu doar în raport de PIB; transparență în stabilirea coeficienților și a grilelor de salarizare; menținerea nivelului drepturilor salariale legal dobândite; recunoașterea corespunzătoare a rolului și responsabilității personalului din casele teritoriale de pensii.