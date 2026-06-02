AnimaWings inaugurează noi rute directe către Olbia și Salonic din Cluj-Napoca, Timișoara și Iași

AnimaWings, compania aeriană 100% românească, continuă extinderea accelerată a rețelei sale de rute regulate și inaugurează începând cu 2 iunie noi zboruri directe către Olbia (Sardinia, Italia) și Salonic (Grecia), operate din Cluj-Napoca, Timișoara și Iași. Noile conexiuni vin în contextul creșterii cererii pentru destinații premium de vacanță operate direct din marile orașe regionale ale României și consolidează dezvoltarea accelerată a operațiunilor AnimaWings pe aeroporturile regionale.

Prin noile rute, pasagerii din Transilvania, Banat și Moldova beneficiază de acces direct către unele dintre cele mai populare destinații estivale din Italia și Grecia, fără escală și fără conexiuni prin alte hub-uri europene.

„Continuăm strategia de extindere accelerată a rețelei AnimaWings și consolidăm conectivitatea directă dintre marile orașe regionale din România și unele dintre cele mai căutate destinații de vacanță din Europa. Vedem o cerere tot mai mare pentru zboruri directe operate în regim full-service, cu accent pe confort și flexibilitate atât pentru segmentul leisure, cât și pentru cel corporate.

Atât Olbia, cât și Salonic sunt destinații extrem de atractive pentru pasagerii români. În plus, aceste rute nu sunt deservite în prezent de alți operatori aerieni, ceea ce ne permite să aducem în piață o alternativă modernă de călătorie, construită în jurul unei experiențe full-service și al unor servicii premium la bord. În același timp, continuăm dezvoltarea accelerată a operațiunilor noastre regionale din Cluj-Napoca, Timișoara și Iași”,a declarat Marius Pandel, CEO și co-fondator AnimaWings.

Conexiuni directe către Sardinia: Cluj-Napoca și Timișoara – Olbia

Ruta directă către Olbia, principalul punct de acces către nordul Sardiniei și exclusivista Costa Smeralda, este operată începând cu 2 iunie 2026, săptămânal, în fiecare zi de marți, atât din Cluj-Napoca, cât și din Timișoara. Durata medie a zborului este de aproximativ 2 ore și 20 de minute pe sens, iar operarea va fi disponibilă sezonier, în perioada iunie – octombrie 2026.

Ruta nu este deservită în prezent de niciun alt operator aerian și oferă acces rapid către destinații premium precum Porto Cervo și stațiunile exclusiviste din nordul Sardiniei.

Noi zboruri regulate către Salonic din Cluj-Napoca și Iași

Tot din 2 iunie 2026, AnimaWings inaugurează și noile rute regulate către Salonic, operate din Cluj-Napoca și Iași, săptămânal, în zilele de marți și sâmbătă. Durata medie a zborului este de aproximativ 1 oră și 40 de minute pe sens, iar programul de zbor a fost optimizat pentru city break-uri și vacanțe, cu plecări dimineața și retur după-amiaza.

Noile conexiuni oferă acces facil către nordul Greciei, Halkidiki și Riviera Olimpului, unele dintre cele mai populare destinații estivale pentru turiștii români.

„Aeroportul Salonic primește cu căldură noile conexiuni directe ale AnimaWings din Cluj-Napoca și Iași, consolidând și mai mult legăturile puternice dintre România și nordul Greciei. Aceste noi rute îmbunătățesc conectivitatea regională, oferind pasagerilor un confort sporit în călătorii, susținând în același timp cererea în continuă creștere dintre cele două piețe. Suntem încântați să sprijinim AnimaWings în această extindere și așteptăm cu nerăbdare un parteneriat pe termen lung.” a declarat George Vilos, Director Executiv Dezvoltare Comercială – Aeroportul Internaţional Salonic

Experiență full-service la bord pentru noile rute regulate

Toate noile zboruri sunt operate cu aeronave moderne Airbus A220-300, recent intrate în flota AnimaWings, în configurație full economy de 148 de locuri.

Pasagerii beneficiază de o experiență full-service la bord, cu opțiuni de călătorie Premium Economy și Economy Class. Toate biletele includ alegerea gratuită a locului, bagaj de cabină și obiect personal, precum și check-in gratuit online sau în aeroport. În plus, pasagerii pot opta pentru servicii suplimentare premium, inclusiv catering cald la bord, disponibil atât individual, cât și în pachete all inclusive care includ băuturi și gustări.

Grecia reprezintă una dintre piețele strategice pentru AnimaWings în sezonul estival, compania operând multiple destinații către această țară, inclusiv Atena, Creta, Rhodos, Zakynthos și Salonic.

Totodată, noile rute fac parte din planul amplu de extindere a AnimaWings pe aeroporturile regionale din România. Din Cluj-Napoca, compania operează deja zboruri regulate către Atena și Salonic, urmând să inaugureze în perioada următoare noi conexiuni către Viena și Frankfurt. Din Timișoara, AnimaWings operează zboruri regulate către Atena și Istanbul, iar în perioada următoare vor fi introduse și rute către Copenhaga și Rotterdam.