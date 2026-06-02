Exporturile de petrol ale SUA au atins un nivel record în mai, pe fondul războiului cu Iranul şi al perturbării aprovizionării globale

Exporturile de petrol brut ale Statelor Unite au urcat la un nivel record de 5,6 milioane de barili pe zi în luna mai, după ce conflictul dintre SUA, Israel şi Iran a determinat rafinăriile din Asia şi Europa să caute surse alternative de aprovizionare, potrivit datelor companiilor de monitorizare a transporturilor maritime, transmite Reuters.

Noul record depăşeşte nivelul de 5,2 milioane de barili pe zi înregistrat în aprilie şi reflectă cea mai gravă perturbare a pieţei energetice mondiale din istorie. Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat grav traficul prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul şi gazele naturale lichefiate comercializate la nivel global.

Cererea pentru petrolul american a fost stimulată şi de diferenţa mare de preţ dintre sortimentul american WTI şi referinţa globală Brent. În martie, WTI s-a tranzacţionat cu un discount de până la 20,69 dolari pe baril faţă de Brent, cel mai mare decalaj din ultimii 13 ani, făcând petrolul american mult mai atractiv pentru cumpărătorii internaţionali.

Asia a rămas principalul client al exporturilor americane, importând în luna mai aproximativ 2,45 milioane de barili pe zi. Europa s-a situat foarte aproape, cu 2,4 milioane de barili pe zi, ambele regiuni atingând niveluri record.

Japonia a fost principalul cumpărător asiatic, importurile sale de petrol american crescând cu 32% faţă de luna precedentă, până la 808.000 de barili pe zi. În Europa, Italia a înregistrat importuri record de 335.000 de barili pe zi, în timp ce Bulgaria, Croaţia, Turcia şi Grecia s-au numărat printre cumpărătorii importanţi.

Aproximativ 283.000 de barili pe zi, reprezentând circa 5% din exporturile americane din mai, au provenit din Rezerva Strategică de Petrol a Statelor Unite. Aceste volume fac parte din programul de eliberare a 172 de milioane de barili destinat limitării creşterii preţurilor la energie.

Analiştii estimează însă că exporturile americane vor începe să scadă în lunile următoare. Reducerea temerilor privind aprovizionarea globală şi restrângerea diferenţei dintre WTI şi Brent diminuează avantajul competitiv al petrolului american.

Compania Energy Aspects estimează că exporturile SUA vor coborî la aproximativ 4,9 milioane de barili pe zi în iunie şi la 4,6 milioane de barili pe zi în iulie. Totodată, stocurile interne reduse de petrol încurajează păstrarea unei părţi mai mari din producţie pe piaţa americană.

Preţurile principalelor sortimente exportate de SUA au început deja să slăbească. Petrolul WTI Midland era tranzacţionat vineri la o primă de doar 1,15 dolari faţă de WTI, comparativ cu 7,75 dolari în aprilie, iar sortimentul Mars avea o primă de 1,50 dolari, faţă de 17,50 dolari în urmă cu două luni.