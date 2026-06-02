UNSAR: Despăgubiri de peste 81 de milioane de lei, plătite în 2025 de către asigurători în baza polițelor de călătorie

Asigurătorii din România au plătit, anul trecut, în baza polițelor de călătorie, despăgubiri în valoare de peste 81 milioane de lei pentru acoperirea costurilor generate de evenimentele neprevăzute produse în timpul deplasărilor, arată datele publicate, marți, de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

Potrivit sursei citate, în medie, s-au plătit în fiecare zi peste 220.000 de lei, în timp ce numărul polițelor de călătorie a crescut cu aproximativ 12% față de 2024.

‘În spatele acestor despăgubiri sunt zeci de mii de vacanțe afectate de evenimente neprevăzute, dar și situații în care asigurarea a făcut diferența. Aceste polițe ajută turiștii să își continue călătoria sau să reducă impactul unor incidente neplăcute asupra bugetului personal’, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Organizația profesională precizează că asigurările de călătorie oferă protecție financiară pentru multe situații, de la urgențe medicale și spitalizare, până la accidente, pierderea sau deteriorarea bagajelor, întârzieri de zbor ori anularea călătoriei.

De asemenea, în funcție de tipul vacanței, o astfel de poliță poate include și servicii de asistență rutieră, foarte utile în cazul deplasărilor cu autoturismul. ‘În lipsa unei asemenea asigurări, costurile asociate unor evenimente neprevăzute – în special cele medicale sau logistice în străinătate – pot fi semnificative și dificil de gestionat. Prin acoperirile oferite și serviciile de asistență incluse, asigurarea de călătorie contribuie la reducerea impactului financiar și oferă turiștilor siguranța necesară pentru a se bucura de deplasări fără griji’, se menționează în comunicat.

Înființată în anul 1994, UNSAR reprezintă 22 de companii de profil, ce dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări. Din anul 2007, Uniunea este membru cu drepturi depline al Federației Asigurătorilor și Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe.