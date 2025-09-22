APIA: Fermierii trebuie să semneze cererile de plată pentru Campania 2025 până la 30 septembrie

Fermierii trebuie să semneze cererile de plată pentru Campania 2025 cel târziu până la data de 30 septembrie, a anunțat luni Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Obligația semnării Cererilor de plată revine tuturor fermierilor, cu excepția celor care s-au prezentat la centrele APIA pentru a-și depune cererea și a celor care folosesc semnătura electronică și au semnat electronic cererea la momentul depunerii.

Astfel, solicitanții trebuie să semneze: cererea de plată tipărită (inclusiv angajamentele generale și specifice intervențiilor/măsurilor solicitate la plată); declarațiile la cerere; declarația privind completarea, asumarea și închiderea Cererii de plată (transmisă prin e-mail, AGI-Online) – Anexa nr. 3 la Instrucțiunile de completare a formularului de Cerere de plată (Ordinul MADR nr. 73/2025).

APIA recomandă fermierilor ca, înainte de semnare, să revadă atent informațiile înscrise și documentația transmisă, pentru a evita eventuale neconcordanțe sau erori.

‘Totodată, informăm fermierii că, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 306/10.09.2025, pot aduce modificări Cererii de plată fără creșteri de suprafață sau pot retrage total/parțial suprafețe din Cerere tot până la data de 30 septembrie, în cazul intervențiilor care fac obiectul sistemului de monitorizare a suprafețelor utilizând date satelitare obținute cu ajutorul sateliților Santinel din cadrul programului Copernicius, în temeiul art.7 din Regulamentul (UE) 2022/1.173’, se precizează în comunicat.