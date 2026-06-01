Primii ochelari inteligenţi Apple mai întârzie

Programaţi iniţial pentru a fi prezentaţi în ultima parte a acestui an, prima pereche de ochelari inteligenţi dezvoltaţi de Apple ar fi fost amânată pentru finele anului viitor.

Nume de cod N50, primii ochelari inteligenţi Apple erau programaţi să fie prezentaţi anul acesta şi să intre pe piaţă la începutul anului viitor. Acum, însă, lansarea a fost amânată pentru ultima perioadă a lui 2027, scrie Bloomberg, citând surse anonime din cadrul companiei.

O componentă importantă a viitorilor ochelari urmează să fie inteligenţa artificială, mai exact nou Siri, care va fi lansat în toamna acestui an pe iPhone şi celelalte dispozitive Apple.

Însă, conform surselor Bloomberg, compania americană nu este foarte mulţumită de modul în care funcţionează partea de viziune a AI-ului, care ar trebui să ajute utilizatorii să folosească ochelarii pentru a afla informaţii despre ceea ce văd în jur.

Din această cauză, Apple ar fi preferat să amâne lansarea până când partea de AI vision va funcţiona suficient de bine pentru ca primii ochelari ai companiei să se diferenţieze de concurenţă.

N50 ar trebui să fie răspunsul Apple la ochelarii Meta Ray-Ban, care domină nestingheriţi piaţa în prezent, neexistând multe alternative la fel de performante pe acest segment de piaţă.

Tot Bloomberg mai scrie că o nouă versiune a căştii de realitate virtuală Vision Air, mai uşoară şi mai subţire decât modelul actual, va fi lansată în 2028 sau 2029.