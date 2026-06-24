Aproape 29.000 de controale și amenzi de peste 19 milioane de lei în construcții. Specialiștii avertizează asupra deficitului de sisteme de protecție colectivă de pe șantierele din România

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a realizat în 2025 aproape 29.000 de controale la nivel național, în urma cărora au fost identificate peste 7.200 de deficiențe și aplicate 2.216 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 19,23 milioane de lei. Totodată, inspectorii au dispus oprirea a 311 lucrări și refacerea altor 319 executate necorespunzător. În acest context, specialiștii Romnets atrag atenția că prin creșterea nivelului de utilizare al sistemelor de protecție colectivă, care este încă redus în România, numărul accidentelor de muncă și al amenzilor ISC poate fi redus drastic.

Potrivit lui Ionuț Costea, fondatorul Romnets, una dintre principalele provocări ale pieței locale este lipsa informațiilor privind soluțiile moderne de protecție colectivă utilizate pentru prevenirea accidentelor cauzate de căderile de la înălțime ale persoanelor, materialelor și echipamentelor. Un alt minus major îl reprezintă lipsa unor prevederi clare în legislația specifică, deși sistemele de protecție colectivă reprezintă un standard de siguranță în numeroase state europene.

„În ultimii ani, vedem o atenție tot mai mare acordată siguranței pe șantiere, însă în continuare există un decalaj important între România și multe state din Europa de Vest în ceea ce privește utilizarea sistemelor de protecție colectivă. În numeroase proiecte europene, acestea sunt considerate o componentă firească a organizării șantierului. La noi, multe companii nu cunosc încă toate opțiunile disponibile sau nu au experiență în implementarea lor”, explică Ionuț Costea.

Pentru a răspunde acestei nevoi, Romnets lansează o nouă linie de business dedicată sistemelor de protecție colectivă pentru construcții. Linia este specializată pe producția de plase de siguranță certificate și structuri metalice special concepute pentru montajul acestora.

„Practic, vorbim despre soluții complete de protecție colectivă care se montează pe conturul clădirilor, la lucrări industriale, logistice, de infrastructură sau rezidențiale. Aceste sisteme permit creșterea nivelului de siguranță și reducerea riscurilor operaționale pe șantier”, adaugă fondatorul Romnets.

Sistemele sunt utilizate pentru protejarea lucrătorilor și a persoanelor aflate în proximitatea șantierelor și reduc riscul producerii unor accidente cauzate de căderea de materiale, unelte sau elemente constructive de la înălțime. În plus, compania dispune de personal certificat pentru montaj și verificare, oferind clienților atât posibilitatea achiziției, cât și a închirierii sistemelor.

Bariera principală în adoptarea acestor soluții rămâne costul inițial și lipsa personalului specializat pentru instalare. Din acest motiv, Romnets introduce servicii de închiriere, consultanță, instruire și training dedicate companiilor care doresc să implementeze sisteme de protecție colectivă în proiectele lor.

„Mulți constructori nu au nevoie să cumpere aceste sisteme pentru utilizare permanentă. De aceea am dezvoltat inclusiv opțiunea de închiriere. În plus, vom crea un centru de training unde echipele vor putea învăța modul corect de instalare și utilizare a sistemelor de protecție”, precizează Ionuț Costea.

Romnets investește peste 250.000 euro într-o nouă facilitate

Lansarea noii divizii face parte dintr-un plan mai amplu de dezvoltare al companiei. Romnets investește peste 250.000 euro din surse proprii într-o nouă facilitate care va include sediul administrativ, spații de depozitare, unitatea de producție și centrul de instruire.

Noua investiție va permite extinderea capacităților de producție pentru plase industriale, plase destinate acvaculturii și sportului, precum și dezvoltarea noii linii dedicate protecției colective în construcții. Proiectul va genera și noi locuri de muncă.

Pentru 2026, compania preconizează o cifră de afaceri de aproximativ 1,1 milioane euro, în creștere cu 10% față de anul anterior, în ciuda contextului economic dificil din piață. Romnets estimează că avansul va fi asigurat de noua linie de business, odată cu atingerea capacității operaționale complete.