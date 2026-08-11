Amenzi de peste 1,5 milioane de lei date ITM București în cazuri de muncă nedeclarată

Inspectori de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) București au aplicat amenzi de 1,54 milioane de lei în urma unor controale, în perioada 27-31 iulie, la 58 de agenți economici pentru identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată.

Potrivit unui comunicat, au fost verificați 58 de agenți economici din transporturi terestre de pasageri, spălătorie, construcții.

În urma controalelor efectuate, au fost identificate 61 persoane care desfășurau activități, fără a avea încheiate în formă scrisă contracte individuale de muncă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă București urmărește în continuare modul de respectare a prevederilor legale, desfășurând acțiuni la nivelul municipiului București, în toate domeniile de activitate.