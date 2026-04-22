Arafat recunoaște că a fost pus sub acuzare pentru complicitate la contrabandă în legătură cu achiziționarea unui elicopter

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a recunoscut marți că a fost pus sub acuzare de procurorii militari pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, sub forma complicității, într-un dosar legat de achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie.

După ce a fost audiat marți la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București, Raed Arafat a postat pe Facebook un material video, în care arată cum a ajuns să fie implicat în acest caz.

‘Ați văzut toată campania care este pe faptul că am fost la DNA astăzi pus sub acuzare. Asta mă face să ies și să explic câteva aspecte. De principiu, nu îmi place să ies să discut despre dosare, despre situații de acest gen, până nu se clarifică, dar aici trebuie clarificat, pentru că deja un pic s-a întins situația și am auzit lucruri care n-au nimic cu realitatea. Așa că o să iau două situații la care sunt supus în ultima perioadă. Unul este dosarul cu angajările fictive, în care nu am nicio calitate, că este in rem, și celălalt este, astăzi, alt dosar, în care de la început, fără să fiu audiat, am primit ordonanță că aș fi acuzat’, a spus Arafat.

Mai departe, el precizează că acest dosar a fost inițial înregistrat la DNA, apoi declinat la Parchetul Militar, după ce procurorii anticorupție nu au găsit dovezi privind săvârșirea unor fapte de luare de mită sau abuz în serviciu.

Arafat reclamă că dosarul a ajuns la Parchetul Militar după ce procurorul care l-a instrumentat inițial s-a mutat și el de la DNA, fiind vorba de un anchetator care i-ar fi pus un microfon în birou în urmă cu trei ani.

‘Dosarul în care am fost chemat astăzi este un dosar care a fost la DNA. Și din ce mi s-a spus astăzi, acest dosar a fost declinat, acum aproximativ un an, de DNA, pe ideea că nu s-a găsit nici mită, nici abuz în serviciu. Deci aspectele de corupție au fost excluse din dosar. Și acum dosarul este la Parchetul General de pe lângă Curtea de Apel Militară, la același procuror care a început și la DNA dosarul, înainte să fie mutat sau să se mute la Parchetul Militar. Același procuror cu dosarul cu angajările fictive, același procuror cu microfonul, care mi s-a pus în birou acum 3 ani, deci același procuror acum a preluat dosarul la Parchetul Militar și îl instrumentează pe problema de contrabandă. Deci, eu am primit înainte să fiu audiat și înainte să văd dosarul calitatea de acuzat de complicitate în contrabandă cu un elicopter, care este la statul român și care funcționează la statul român, la Inspectoratul General de Aviație’, a explicat șeful DSU.

În continuare, Arafat detaliază cum a fost cumpărat elicopterul din Marea Britanie.

‘Acest elicopter, ca să înțelegeți, a fost o înlocuire la un elicopter care s-a prăbușit. Dacă vă duceți aminte, în 2016, s-a prăbușit un elicopter al SMURD, unde din păcate am pierdut tot echipajul, în Republica Moldova, executând o misiune acolo. Elicopterul era asigurat CASCO. Inspectoratul General de Aviație avea două opțiuni. Opțiunea 1 – să fie plătită contravaloarea asigurării în bugetul de stat, iar din bugetul de stat nu puteam achiziționa un elicopter second-hand, iar suma nu permitea achiziționarea unui nou elicopter prin licitație. Opțiunea 2 – firma de asigurări să pună la dispoziția noastră și al Inspectoratului General de Aviație un elicopter aproape similar, identic cu elicopterul celălalt. S-a pus un elicopter care este mai performant și cu ore de zbor mai puține, din ce știu la acest moment. Însă acest elicopter a fost livrat prin insula Man, în tranzit în insula Guernsey, către România. Și a fost adus aici, fără plata taxelor vamale și TVA, pentru că asta a fost ce știa IGAv-ul că nu trebuie. Asta este problema la acest moment. Acum, faptul că s-a exclus tot ce este penal pe linia corupției, adică abuz în serviciu și mită la nivelul DNA-ului, a rămas contrabandă, care înseamnă că cineva a introdus un produs în țară, fără să plătească statului român TVA-ul, sau Vama, sau taxele. Acest produs a intrat la statul român în final. Înseamnă că cineva n-a plătit taxele care, oricum, trebuiau plătite de statul român, sau nu știm, poate de achizitor, care este firma de asigurări. Și eu înțeleg că sunt complice în acest subiect’, arată Arafat.

Șeful DSU a adăugat că este ‘liniștit’ și, dacă va ajunge în instanță, judecătorii vor înțelege că este ‘hilar’ să fie acuzat de contrabandă.

‘Da, sunt pus sub acuzare în acest dosar înainte să fiu audiat. Și acum aștept să văd cu avocații unde o să ajungem. Vedem cum va evolua situația și, dacă va fi ceva, o să vă răspund. Am considerat că această cale este cea mai bună, satisface toate lumea. (…) Eu stau foarte liniștit, eu n-am facilitat nici contrabandă, niciodată în viața mea nu am visat că o să fiu complice la contrabandă cu elicoptere. Vă dați seama, cu elicoptere, care sunt ale statului, în final. (…) Chiar și dacă ajung în fața instanței, cred că instanța va înțelege că este un lucru care e aproape hilar să mă acuzi că am facilitat contrabandă cu elicopterul. Pentru un elicopter care a venit la stat”, a precizat șeful DSU.

Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București a anunțat marți că 17 persoane sunt urmărite penal pentru contrabandă, în formele coautoratului, complicității și instigării, într-un dosar legat de achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie cu eludarea plății TVA.

Potrivit anchetatorilor, pe 2 iunie 2016, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, aflat în misiune SMURD în Republica Moldova, s-a prăbușit în zona localității Haragîș. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei și la moartea celor patru persoane aflate la bord.

În procesul de soluționare a dosarului de daună privind ‘Asigurarea CASCO – toate riscurile – a elicopterelor’, asiguratorul putea fie să achite IGAv suma de 23.343.667 lei (echivalentul a 5.270.045 euro), fie să înlocuiască elicopterul distrus cu o aeronavă în configurație asemănătoare. Părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu o aeronavă în configurație rezonabil asemănătoare, inclusiv în ceea ce privește echipamentele medicale din dotarea elicopterului.

În noiembrie 2017, IGAv a preluat noul elicopter pe insula Guernsey – teritoriu aparținând Marii Britanii, dar aflat în afara spațiului TVA al Uniunii Europene – și l-a importat ulterior în România. Punerea în exploatare era posibilă doar după efectuarea formalităților vamale și achitarea sau garantarea taxelor aferente.

Ancheta a stabilit că aeronava a fost introdusă în țară și utilizată fără îndeplinirea acestor formalități, ceea ce a generat un prejudiciu la bugetul de stat, reprezentând TVA datorat în vamă, în valoare de 4.435.269 lei.

‘Prin urmare, s-a conturat bănuiala rezonabilă că persoanele implicate în procedura de reparare a pagubei au permis asiguratorului să stingă obligația de despăgubire izvorâtă din polița de asigurare prin înlocuirea elicopterului distrus în totalitate la data de 02.06.2016, cu un alt elicopter, care nu a dobândit caracterul de marfă românească, pentru care nu au fost efectuate formalitățile vamale, căruia nu i-a fost acordat liberul de vamă și pentru care nu au fost achitate drepturile datorate în vamă, de natura TVA în cuantum de 4.435.269 lei, sumă ce reprezintă pagubă la bugetul de stat și, corelativ, un folos necuvenit în patrimoniul asiguratorului’, mai arată Parchetul.