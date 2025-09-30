BERD reduce previziunile privind economia Ungariei pentru 2025 şi 2026

PIB-ul Ungariei este proiectat să crească cu 0,5% în 2025 şi cu 2% în 2026, conform celui mai recent raport publicat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

BERD şi-a revizuit previziunile în scădere cu un punct procentual, respectiv 0,7 puncte procentuale, faţă de raportul anterior publicat în mai, scrie Budapest Business Journal.

Potrivit BERD, PIB-ul a rămas în general stagnant în prima jumătate a anului 2025, deoarece creşterile consumului gospodăriilor au fost compensate de o performanţă slabă în industrie şi agricultură, în timp ce exporturile nete scăzute au continuat să frâneze creşterea generală. Aceasta a adăugat că tensiunile comerciale apasă asupra industriilor auto şi a bateriilor.

Se preconizează că, în Ungaria, creşterea economică se va accelera în 2026, susţinută de o redresare treptată a consumului şi a investiţiilor private. Cu toate acestea, riscurile legate de cererea externă scăzută, perturbările comerciale şi „provocările în relaţia cu UE” rămân înclinate în sens negativ.

BERD a evidenţiat o creştere mai rapidă decât se aştepta a capacităţii în sectoarele auto şi al bateriilor drept o potenţială creştere.

Finanţele publice „rămân tensionate”, precizează BERD, anticipând că deficitul bugetar va rămâne peste 4% din PIB în 2025.