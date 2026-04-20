Bloomberg: Războiul reactivează pericolul stagflației pentru economia mondială

Impactul global cumulat al celor șapte săptămâni de conflict din Orientul Mijlociu va începe să se simtă în următoarea săptămână, când va fi publicată a doua rundă de anchete economice în mai multe țări, transmite Bloomberg.

Analiștii vor urmări dacă loviturile gemene care afectează creșterea și inflația se vor vedea în Indicatorul Purchasing Managers (PMI) privind activitatea economică, după intensificarea războiului din Iran.

Indicatorul PMI, urmărit cu atenție de piețe, prezintă în mod satisfăcător tendințele și punctele de cotitură din economie.

Joi vor fi publicate datele preliminare din aprilie privind evoluțiile economiilor importante, din Australia în Statele Unite. Analiștii Bloomberg se așteaptă ca indicatorii din Germania, Franța, zona euro și Marea Britanie să indice o deteriorare extinsă, iar cei din America o ușoară modificare.

În final, cifrele ar putea dacă stagflația stă la pândă. Acest termen amenințător, care evocă mixul toxic de creștere a prețurilor și stagnare a creșterii în anii ‘1970, a fost citat de Chris Williamson, economist la S&P Global Market Intelligence, în martie, când au fost publicați indicatorii PMI globali.

Săptămâna trecută la Washington șefii din finanțe au fost avertizați de FMI de o serie de potențiale efecte negative, inclusiv faptul că economia mondială est aproape de recesiune. Chiar în urma armistițiului din Orientul Mijlociu, pagubele la adresa creșterii PIB-ului și inflației nu vor fi ușor de depășit.

‘Chiar dacă războiul se încheie mâine, va fi nevoie de o perioadă de timp pentru redresare. Impactul se resimte deja’, a afirmat directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, la Bloomberg TV.

Și autoritățile rămân prudente în privința modului în care răspund crizei. Economistul șef al BCE, Philip Lane, a descris modul în care al și colegii lui ar putea analiza viitoarele date PMI când vor decide luna aceasta ratele dobânzilor. ‘Vom avea un set extins de date din sondaje. Desigur, oamenii care răspuns la aceste sondaje cercetează acceași lume ca noi. Și, deocamdată, nu mulți au o idee decisivă despre ce urmează să se întâmple’, a declarat Lane la Washington.

De asemenea, oficialii BCE vor analiza joi cu atenție indicele privind încrederea companiilor în Franța și vineri indicele Ifo al climatului de afaceri în Germania. Omologii lor de la Rezerva Federală a SUA (Fed) vor studia indicele privind încrederea publicat de Universitatea din Michigan, de asemenea la finalul săptămânii viitoare.

Dar așa cum a avertizat Georgieva, chiar și cea mai holistică analiză a economiei globale își are acum limitele sale. ‘Noi toți trebuie să operăm într-un mediu unde incertitudinile sunt ridicate și permanente’, susține șeful FMI.

De asemenea, analiștii vor urmări datele privind inflația într-o serie de țări, din Canada în Marea Britanie și Africa de Sud, plus deciziile de politică monetară din alte state, din Turcia în Indonezia.

Între timp, Kevin Warsh va fi audiat joi de Comitetul bancar al Senatului SUA, în ceea ce ar putea fi cea mai anticipată audiere de confirmare pentru un președinte al Rezervei Federale a SUA din ultimele decenii.

Investitorii vor asculta cu atenție modul în care Warsh concepe politica monetară, după solicitările repetate ale președintelui Donald Trump pentru scăderea dobânzilor, într-un mod în care să nu-i alarmeze pe traderii care încă sunt îngrijorați de nivelul inflației, mai ales în contextul șocului provocat de creșterea prețurilor la energie.

Riscurile la adresa inflației în urma șocului energetic global va domina calendarul economic din Asia săptămâna viitoare, datele urmând să arate cât de rapid se resimt costurile mai ridicate.

China și Indonezia nu vor modifica probabil dobânzile, autoritățile căutând să sprijine creșterea economiei în contextul presiunilor valutare.

Datele comerciale din Noua Zeelandă, Japonia, India, Thailanda și Malaysia vor oferi săptămâna viitoare indicii privind cererea externă.

Datele PMI din Australia, Japonia și India vor arăta condițiile de afaceri actuale, iar informațiile privind inflația din Singapore, Hong Kong și Japonia vor indica impactul prețurilor ridicat al energiei.

Cifrele din Marea Britanie vor arăta viabilitatea economiei, într-o perioadă în care premierul Keir Starmer rămâne afectat de criză. Analiștii se așteaptă ca rata inflației să urce la 3,3% în martie, de la 3% luna precedentă, după ce conflictul din Iran conflict a majorat prețurile energiei.

În zona euro zone, șeful BCE, Christine Lagarde, va rosti luni un discurs în ca vorbi probabil despre ședința de politică monetară a BCE din 30 aprilie. Vineri, Lagarde a apreciat că conflictul va avea un impact semnificativ pe termen scurt asupra inflației, prin prețurile mai ridicate ale energiei, dar consecințele pe termen mediu vor depinde de intensitatea și durata conflictului.

Belgia, al cărei rating tocmai a fost revizuit în scădere de Moody’s, s-ar putea confrunta vineri cu o nouă retrogradare din partea agenției S&P Global Ratings.

Va fi o săptămână importantă pentru Banca Națională a Elveției (SNB), care joi va anunța rezultatele din primul trimestru. În plus, vineri va avea loc adunarea generală anuală, sub conducerea președintelui Martin Schlegel. Acesta a dat asigurări în privința voinței sporite a instituției de a interveni pe piețele valutare, pentru a atenua rapida și excesiva apreciere a francului elvețian.

În privința deciziilor de politică monetară, majoritatea analiștilor intervievați de Bloomberg se așteaptă ca miercuri Banca Centrală a Turciei să mențină dobânda la 37%, în condițiile în care prețurile mai ridicate ale energiei sporesc presiunile inflaționiste.

Și Banca Centrală din Rusia va decide vineri dacă va continua relaxarea politicii monetare, pe fondul incertitudinilor ridicate privind potențialele riscuri la adresa inflației.