Prețurile petrolului scad pe fondul reducerii tensiunilor între SUA și Iran

Prețul țițeiului Brent din Marea Nordului, referința globală, a scăzut luni dimineața cu 6%, la 97 dolari per baril, pe fondul speranțelor în încheierea unui acord de pace între SUA și Iran, transmit EFE și Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă seara că detaliile finale ale unui acord de încetare a ostilităților cu Teheranul sunt în curs de negociere, iar prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, care acționează ca mediator, a anunțat duminică că Islamabadul se așteaptă să găzduiască o nouă rundă de discuții între Iran și SUA ‘foarte curând’. Trump a susținut că detaliile finale ale acordului vor fi anunțate în curând.

La 05:00 GMT, cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare în luna iulie a scăzut cu 5,83%, la 97,73 dolari. Anterior, cotația barilului de petrol ‘light sweet crude’ a scăzut cu 4,73%, ajungând la 92,03 dolari. Ambele cotații au atins în timpul ședinței de tranzacționare cel mai scăzut nivel începând din 7 mai.

‘Cu toate aceste riscuri și avertismente care rămân în calea încheierii unui acord de pace între SUA și Iran, există acum o rază de speranță, care reduce pe termen scurt prețurile petrolului’, a apreciat analistul Saul Kavonic, de la MST Marquee.

Dar analiștii avertizează că va fi nevoie de câteva luni până când fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz va reveni la normal și sunt reparate facilitățile afectate de gaze și țiței.

Dolarul s-a depreciat cu 0,2% față de yen, la 158,9 yeni, în timp ce euro s-a apreciat 0,3%, la 1,1636 dolari iar lira sterlină s-a apreciat cu 0,3%, la 1,13476.

Bursa japoneză a urcat luni cu 3%, pe fondul reducerii tensiunilor dintre SUA și Iran. Indicele principal Nikkei-225 a depășit pentru prima dată pragul de 65.000 puncte, iar Bursa din Taiwan a ajuns de asemenea la un nivel record.

Atât Europa cât și Japonia sunt importatori majori de petrol, în timp ce SUA sunt un exportator net.