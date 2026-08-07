Bolojan: Când în joc este soarta României, interesele personale, de partid și electorale nu trebuie să mai existe

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că atunci când în joc este soarta României, interesele personale, de partid și electorale nu trebuie să mai existe, ci doar interesul țării, subliniind că deciziile agențiilor de rating care evaluează țara noastră în această perioadă vor fi influențate de trei factori-cheie, datele bugetare, stabilitatea politică și perspectiva pentru anii 2027-2028.

‘Ne aflăm în perioada unor evaluări care influențează deciziile investitorilor și dobânzile plătite la banii cu care funcționează România – deciziile agențiilor de rating. Trei sunt factorii-cheie care stau la baza acestor evaluări: Ce am reușit până acum, adică datele bugetare. Execuția bugetară pe primul semestru a confirmat că guvernul a făcut ceea ce a fost necesar și corect. Veniturile au fost colectate mai bine, cheltuielile sunt mai mici, iar deficitul este în scădere. Am fost cinstiți cu românii, am început să facem ordine în finanțele țării și să limităm risipa’, a scris Ilie Bolojan, vineri, într-o postare pe facebook.

Potrivit acestuia, guvernanții ar fi putut face mai mult dacă reformele nu ar fi fost blocate chiar din interiorul fostei coaliții de guvernare.

‘Am muncit din greu ca să recuperăm și toate restanțele acumulate în ultimii ani în programul PNRR, ca să nu pierdem sume importante.

O parte dintre aceste restanțe au fost votate în ultimele două săptămâni în Parlament, dar, din păcate, alianța de facto PSD – AUR le-a minat cu amendamente care pot provoca penalizări și risc de neconstituționalitate. Dacă populismul ar lua o pauză și minciunile panicarde ar înceta, și legea salarizării unitare ar putea fi votată în maximum două săptămâni’, a susținut Bolojan.

El a menționat că un al doilea factor important în deciziile agențiilor de rating ține de stabilitatea politică.

‘O majoritate parlamentară stabilă, un guvern serios și un program de guvernare predictibil, realist și responsabil aduc un plus de credibilitate în privința politicilor publice. La noi, guvernul a fost doborât și suntem în incertitudine politică, pentru că alianța de facto PSD – AUR a acționat doar din interese politice și clientelare. Nu i-au interesat consecințele pentru țară. În ultimele luni, în pofida șicanelor și a hărțuirii, am îndeplinit responsabil misiunea de a guverna și administra țara noastră. Dar cu puteri limitate. Avem nevoie de un guvern cu puteri depline, care să își asume menținerea căii dificile. Un guvern care să facă ce trebuie, nu doar ce dă bine. Să reducă evaziunea, să scadă cheltuielile statului și să continue reforma administrației. Să lupte cu rețeaua de privilegiați care se opun oricărei intrări în normalitate în zonele de unde-și extrag rentele. Doar așa statul va fi mai eficient, economia va avea baze sănătoase, iar piețele externe vor avea încredere în noi’, a subliniat Bolojan.

Acesta ia în calcul ca un alt factor important perspectiva pentru anii 2027-2028, subliniind că alegerile din 2028 se apropie și, odată cu ele, crește riscul recăderii în ‘populism și risipă’.

‘S-a mai întâmplat, știm și noi, și cei care ne evaluează. Iar abundența declarațiilor care vestesc sfârșitul disciplinei bugetare este un semnal de alarmă. Cei care privesc deficitul ca pe o cifră abstractă, ce nu produce consecințe, mint. E ca și cum v-ar spune că puteți cheltui oricât, indiferent cât câștigați și fără a fi nevoie să dați banii înapoi. Așteptările false create iresponsabil, cu ochii pe sondaje, trebuie să înceteze. Dacă nu vom continua măsurile de reducere a cheltuielilor anul acesta, ne putem întoarce în fundătura în care am ajuns după dezmățul bugetar din 2024.

Când în joc este soarta României, interesele personale, de partid și electorale nu trebuie să mai existe. Există doar interesul țării’, a mai transmis Bolojan.