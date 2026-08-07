“MAMAIA 120, NEXT STEP – Destinația care a definit vara românească”, un eveniment marca România Inteligentă

Evenimentul „MAMAIA 120, NEXT STEP – Destinația care a definit vara românească”, organizat de Antena 3 CNN va avea loc vineri, 14 august 2026, începând cu ora 10:00, în stațiunea Mamaia, Piațeta Cazino Mamaia – scena Mamma Mia, și va fi moderat de Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN.

Stațiunea Mamaia este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice ale României și unul dintre cele mai puternice simboluri ale litoralului românesc. De generații, Mamaia înseamnă vacanță, vară, mare, familie, divertisment și experiențe care au construit memoria turistică a României.

La 120 de ani de la începuturile sale, Mamaia are oportunitatea de a transforma această aniversare într-un moment de comunicare națională, dar și într-o platformă de repoziționare pentru viitor.

Evenimentul aniversar „Mamaia: 120 de ani în centrul verii noastre” poate deveni mai mult decât o celebrare a trecutului. Poate deveni un reper de promovare pentru stațiune, pentru industria turistică locală și pentru consolidarea brandului Mamaia – Constanța.

Evenimentul marca Antena 3 CNN propune transformarea aniversării de 120 de ani a stațiunii Mamaia într-un moment de reflecție, promovare și repoziționare strategică a celei mai cunoscute destinații turistice de pe litoralul românesc.

Evenimentul nu va fi construit doar ca o celebrare a trecutului, ci ca o platformă de dialog despre viitorul stațiunii: cum poate Mamaia să își păstreze forța simbolică, cum poate atrage noile generații de turiști, cum poate deveni mai competitivă în raport cu destinațiile regionale și cum poate fi promovată coerent ca brand turistic național.

La 120 de ani de la începuturile sale, Mamaia are nevoie de mai mult decât o campanie aniversară. Are nevoie de o conversație publică serioasă despre identitate, investiții, servicii, experiențe turistice, evenimente, infrastructură și promovare.

Conferința va aduce împreună autorități, reprezentanți ai OMD Mamaia-Constanța, OMD Județul Constanța, operatori din turism, hotelieri, antreprenori locali, specialiști în branding de destinație, investitori, creatori de conținut și reprezentanți media.

Subiecte propuse:

Mamaia la 120 de ani – istorie, simbol și brand turistic național

Cum repoziționăm Mamaia ca destinație principală a litoralului românesc

Rolul OMD Mamaia – Constanța în promovarea integrată a destinației

Investiții, infrastructură și servicii turistice: ce așteaptă turistul modern

Evenimentele, divertismentul, gastronomia și experiențele locale – motor de atractivitate pentru stațiune

Promovarea destinației Mamaia – Constanța pe piața internă și internațională

Turism de familie, turism de weekend, turism de evenimente și turism premium

Cum poate Mamaia să concureze cu alte destinații turistice din regiune

Parteneriatul dintre autorități, mediul privat și industria ospitalității

Mamaia următorilor ani: de la destinație sezonieră la brand turistic puternic

Sursă de aport bugetar, dar și de dezvoltare urbană armonioasă

Speakeri și invitați:

George Măndilă – Președinte OMD Mamaia – Constanța Natalia Vrânceanu – Specialist Comunicare și Relații Publice, OMD Mamaia – Constanța Adrian Gorpin – Jurnalist specializat în turism Ionuț Stoica – Reprezentant Asociația Dobrogea 150 Enache Bucovală – Președinte OMD Județul Constanța Florin Mitroi – Președintele Consiliului Județean Constanța Vergil Chițac – Primarul Municipiului Constanța Conf. univ. dr. Aurelia Lăpușan – Profesor emerit Universitatea „Ovidius” din Constanța Laura Abibula-Stroe – Director General, Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” Cristian Bărhălescu – Președinte, Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România George Dușu – Reprezentant Hotel Intim Dan Moraru – Reprezentant Hotel Palace

Evenimentul va aduce în prim-plan evoluția stațiunii Mamaia printr-un dialog construit în jurul a trei direcții esențiale: memorie și identitate, pentru a redescoperi simbolurile și patrimoniul celei mai cunoscute stațiuni de pe litoralul românesc; prezent și competitivitate, cu accent pe provocările și oportunitățile actuale ale turismului; și viitor și repoziționare, dedicată soluțiilor și strategiilor prin care Mamaia își poate consolida statutul de destinație modernă, atractivă și competitivă pe piața turistică.

Evenimentul face parte din platforma de comunicare „România Inteligentă” și va fi transmis integral live pe site-urile antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro, precum și pe paginile de Facebook Antena 3 CNN, Jurnalul și Income Magazine. Tronsoane ale conferinței vor fi preluate în direct și pe postul de televiziune Antena 3 CNN.

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.