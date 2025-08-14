Bulgaria ar urma să atragă mai mulți turiști în urma aderării la euro

Adoptarea euro este văzută ca o oportunitate semnificativă pentru ca Bulgaria să-și majoreze sectorul turismului și investițiile, conform primarilor și experților din turism, a informat Televiziunea Națională (BNT), conform Novinite.

Ei argumentează că țara poate atrage mai mulți investitori și vizitatori străini dacă acționează rapid, prezentându-se ca destinație bogată în atracții turistice istorice, evenimente culturale și experiențe prietenoase cu mediul. În prezent, Bulgaria este subreprezentată pe plan internațional ca destinație turistică, iar oficialii au subliniat că sunt necesare acțiuni urgente și eficiente de promovare, pentru a beneficia complet de pe urma accesului la zona euro.

Ognyan Atanasov, primarul din Kyustendil, a explicat că de la aderarea Bulgariei în Schengen numărul vizitatorilor a crescut semnificativ. Acum este momentul pentru o promovare puternică, strategică, care să prezinte țara în cea mai bună lumină posibilă, atât către turiști cât și către potențiali investitori, a subliniat oficialul.

Alți vorbitori au atras atenția că investițiile în infrastructură sunt esențiale pentru a sprijini așteptatul flux de turiști în Bulgaria.

Marin Kirov, primarul din Tsarevo, a declarat că sunt necesare măsuri legislative pentru ca Bulgaria să beneficieze deplin de actuala disponibilitate a partenerilor europeni față de țară. Polina Karastoyanova, director general al Consiliului Național Turismului, a adăugat că aderarea la zona euro creează o fereastră limitată, de 6 – 8 luni, în timpul căreia atenția se concentrează pe Bulgaria, și pt fi luate măsuri pentru atragerea vizitatorilor străini și a investitorilor.

Experții sunt de acord că accesul la zona euro oferă țării ocazia rară de a transmite un mesaj puternic în privința Bulgariei ca destinație importantă de turism. Efectele sunt deja vizibile: în primele cinci luni de la aderarea Bulgariei în Schengen (ianuarie-mai 2025), sosirile vizitatorilor străini au crescut în ritm anual cu aproape 7%. Capitalizarea acestui moment va sprijini o creștere susținută pe termen lung a turismului și a investițiilor.