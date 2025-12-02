Bulgaria solicită 3,2 miliarde de euro finanțare prin mecanismul SAFE

Bulgaria a solicitat Comisiei Europene 3,2 miliarde de euro finanțare prin instrumentul Security Action for Europe (SAFE), a confirmat luni Ministerul Apărării pentru BTA. Cererea este însoțită de Planul Național de Investiții pentru Industria Europeană de Apărare, aprobat de Guvern pe 26 noiembrie.

Statele membre aveau termen până pe 30 noiembrie pentru a depune Planurile Naționale de Investiții în Apărare. Bulgaria a respectat termenul, a precizat Ministerul Apărării.

Planul include proiecte pentru modernizarea armatei bulgare și consolidarea capacităților de apărare ale țării, a subliniat ministerul.

La sfârșitul lunii septembrie, ministrul apărării Atanas Zaprianov, a declarat că toate proiectele din cadrul SAFE trebuie implementate până la 31 decembrie 2030. Lista Bulgariei de proiecte prioritare de investiții include: achiziția de radare 3D; sisteme terestre de apărare aeriană și antirachetă; dezvoltarea capabilităților de artilerie de sprijin prin achiziția de tunuri autopropulsate de 155 mm; achiziția de vehicule aeriene fără pilot și muniții ‘loitering’ pentru Armată și Forțele de Operațiuni Speciale; achiziția unui sistem de rachete multiple cu mobilitate ridicată; achiziția de sisteme pentru detectarea și contracararea vehiculelor aeriene fără pilot; dezvoltarea capabilităților de transport pentru Forțele Armate; și achiziția de rachete antiaeriene VL MICA și muniție de 155 mm.

SAFE este noul instrument financiar al Uniunii Europene, conceput pentru a oferi sprijin financiar statelor membre pentru accelerarea pregătirii în domeniul apărării, permițând investiții urgente și majore în sprijinul industriei europene de apărare. SAFE va pune la dispoziția statelor membre care solicită asistență financiară pentru investiții în capacități de apărare împrumuturi cu cost competitiv și maturitate lungă, în valoare de până la 150 de miliarde de euro. Pentru a maximiza impactul și a reduce fragmentarea, proiectele se bazează pe achiziții comune, la care participă cel puțin un stat membru care beneficiază de SAFE și un alt stat membru, precum și Ucraina și țările membre ale Spațiului Economic European și ale Asociației Europene a Liberului Schimb (SEE-AELS), conform informațiilor de pe site-ul Comisiei Europene.

