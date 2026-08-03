Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au scăzut la 63,23 miliarde de euro, la 31 iulie 2026

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României se situau, la 31 iulie 2026, la nivelul de 63,230 miliarde de euro, în scădere cu 263 de milioane de euro față de nivelul de 63,493 miliarde de euro consemnat la 30 iunie 2026, potrivit datelor publicate de banca centrală.

În cursul lunii iulie au avut loc intrări de 988 milioane de euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și altele.

Totodată, ieșirile au totalizat 1,251 miliarde de euro și au reprezentat modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută, în valoare de aproximativ 697 milioane de euro, precum și alte operațiuni.

Potrivit BNR, nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluției prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 11,742 miliarde de euro.

Rezervele internaționale ale României (valute plus aur) au fost de 74,972 miliarde de euro la 31 iulie 2026, față de 75,259 miliarde de euro la 30 iunie 2026.

BNR precizează că plățile scadente în luna august 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, însumează aproximativ 1,468 miliarde de euro.