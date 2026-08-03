Inspecția Muncii intensifică acțiunile de control în domeniile în care lucrătorii sunt expuși la temperaturi ridicate

Inspecția Muncii intensifică acțiunile de prevenire și control la nivel național, cu prioritate în domeniile în care lucrătorii sunt expuși la temperaturi ridicate, în contextul avertizărilor meteorologice privind temperaturile extreme.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției, scopul acestor acțiuni este prevenirea accidentelor de muncă și verificarea modului în care angajatorii aplică măsurile prevăzute de lege pentru protejarea sănătății și securității lucrătorilor.

Inspectorii de muncă vor verifica dacă riscurile generate de temperaturile extreme au fost evaluate, activitatea a fost organizată în funcție de condițiile meteorologice, măsurile de protecție sunt aplicate efectiv, lucrătorii au fost informați și instruiți și dacă sunt respectate obligațiile legale privind securitatea și sănătatea în muncă.

‘Temperaturile extreme reprezintă un risc profesional care impune măsuri concrete de prevenire. Protejarea sănătății și securității lucrătorilor este responsabilitatea fiecărui angajator, iar acțiunile Inspecției Muncii urmăresc, înainte de toate, prevenirea accidentelor de muncă și consolidarea unei culturi a prevenirii’, a declarat Mihai Uca, inspector general de stat adjunct, citat în postare.

Toată țara se va afla sub alerte de caniculă și disconfort termic marți și miercuri iar temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 41 de grade.