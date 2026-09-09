China: Exporturile au crescut cu 25% în august, iar excedentul comercial se extinde

Exporturile Chinei au urcat în ritm anual cu 25% în august, datorită cererii solide pentru mașini și produse de înaltă tehnologie, în timp ce excedentul comercial record s-a extins și mai mult, a anunțat marți Autoritatea Vamală, transmite AP.

Datele sunt în linie cu previziunile economiștilor și vin înaintea planificatei întâlniri dintre liderul chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump. Comerțul ar urma să fi unul dintre subiectele discutate de liderii primelor economii mondiale.

Importurile Chinei au urcat în ritm anual cu 28,2% în august, după un avans de 27,5% luna precedentă. Exporturile au crescut în ritm anual cu 23,9% în iulie. Excedentul comercial s-a extins în august la 119,1 miliarde de dolari, de la 112,5 miliarde de dolari în iulie.

Oficiali din SUA și din alt zone ale lumii și-au exprimat îngrijorarea față de excedentul comercial al Chinei, care a atins anul trecut nivelul record de 1.200 miliarde de dolari. Autoritățile de la Beijing au dat asigurări că nu încearcă să maximizeze excedentul comercial.

Discuții la nivelul reprezentanților Comerțului din China și UE vor avea loc în toamnă, blocul comunitar căutând să-și reducă deficitul comercial de aproximativ un miliard de euro cu statul asiatic. În iulie, UE a implementat măsuri de protejarea a industriei siderurgice și a limitat importuri scutite de taxe vamale ale coletelor mici din China.

În august, exporturile Chinei către SUA au totalizat 42,5 miliarde de dolari, un avans anual de 34,4%. Exporturile Statelor Unite către China s-au situat la 13,3 miliarde de dolari, astfel încât excedentul comercial în august a ajuns la 29,2 miliarde de dolari, conform datelor autoritățile de la Beijing.

Exporturile către UE au urcat cu 6,6%, iar cele către Asia de Sud-Est și America Latină au crescut cu 30,2% și, respectiv, 17,5%.

Exporturile au depășit în mod consistent importurile și ‘ar urma să ducă la un nou excedentul comercial record anul acesta’, a apreciat Lynn Song, economist în cadrul ING.

Exporturile Chinei de mașini au urcat în ritm anual cu 43% în august, iar cele de semiconductori au crescut cu 129,8%, a anunțat Autoritatea Vamală.