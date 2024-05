Comerţul bilateral dintre România şi Brazilia a oscilat în jurul valorii de 700 – 750 milioane de dolari în ultimii ani, Brazilia fiind principalul partener comercial al României în America de Sud, a declarat, miercuri, ambasadorul Braziliei în România, Ricardo Guerra de Araujo.

„Nu vreau să insist asupra a ceea ce s-a făcut până acum între cele două ţări, ci asupra a ceea ce vom face în viitor pentru a îmbunătăţi în continuare relaţiile comerciale şi investiţionale bilaterale România – Brazilia. Comerţul bilateral a oscilat în jurul valorii de 700 – 750 de milioane de dolari în ultimii ani, cifră obţinută din surse braziliene, Brazilia fiind principalul partener comercial al României în America de Sud. Acest număr, de la sine înţeles, nu reflectă încă întregul potenţial al relaţiilor comerciale braziliano-române. Doar ca să vă faceţi o idee, comerţul total dintre România şi America Latină este de aproximativ 1,5 miliarde de dolari, ceea ce este încă foarte, foarte scăzut. Deci, Brazilia însumează aproape 50% din întregul comerţ bilateral cu România, în ultimii ani”, a menţionat Ricardo Guerra de Araujo.

Acesta a participat, miercuri, la primul „Forum de afaceri România-Brazilia”, organizat de Ambasada Braziliei la Bucureşti, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti (CCIB).

Diplomatul a subliniat că Brazilia este cea mai mare ţară din America de Sud, iar România se află printre primele zece ţări din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte dimensiunea şi populaţia şi este a 12-a mare economie din UE. Cu toate acestea, conform Institutului Naţional de Statistică, comerţul României cu Brazilia a reprezentat în 2023 doar 1,65% din comerţul României cu ţări din afara Europei şi mai puţin de 1% din comerţul cu ţările din afara Uniunii Europene, a menţionat ambasadorul Braziliei.

Potrivit acestuia, comerţul bilateral „este încă foarte scăzut”, ceea ce arată că „există un potenţial uriaş de explorat”.

El a precizat că România importă din Brazilia materii prime şi produse semifabricate, în special reziduuri de soia (folosite ca hrană pentru animale), zahăr, petrol brut, cafea, tutun, carne de vită şi materiale de construcţie.

În context, ambasadorul Braziliei a subliniat că în România ajung anul acesta, de la fabrica Alstom din Brazilia, primele garnituri dintr-un contract de 13 trenuri destinate Magistralei 5 a metroului bucureştean.

„România exportă în Brazilia produse cu valoare mai mare, în special piese auto direct la fabrica Renault, care produce modele Dacia, dar şi băuturi din grupul Alexandrion şi medicamente şi, bineînţeles, nu în ultimul rând, serviciile IT, sector foarte important pentru ambele ţări”, a adăugat Ricardo Guerra de Araujo.

În ceea ce priveşte investiţiile, diplomatul a amintit de prezenţa pe piaţa românească, din 2010, a uneia dintre cele mai mari companii IT braziliene, Grupul Stefanini. În plus, pe piaţa locală sunt în jur de 70 de mici companii administrate în principal de membri ai comunităţii braziliene din România în diferite domenii, precum IT, comerţ, construcţii, materiale de construcţii, consultanţă, reparaţii auto, fitness, imobiliare, baruri, restaurante etc.

La rândul său, România are o prezenţă puternică în sectorul IT brazilian, prin intermediul companiei de software cunoscută la nivel internaţional Bitdefender, printre altele. De asemenea, a spus Ricardo Guerra de Araujo, există şi investiţii româneşti semnificative în sectorul băuturilor, cum este Grupul Alexandrion.

Diplomatul a făcut referire şi la domenii de cooperare în care România şi Brazilia sunt bine-cunoscute pentru expertiza lor, precum tehnologia informaţiei, securitatea cibernetică şi domenii conexe, dar şi biodiesel sau prelucrarea alimentelor.

Pe de altă parte, el a recunoscut că România este o putere regională în ceea ce priveşte afacerile agricole, industria auto, medicamentele şi chimia organică, energia verde, protecţia mediului, protecţia civilă în caz de dezastre naturale etc. şi a menţionat oportunităţile pe care România le-ar oferi companiilor braziliene în domenii precum produsele de infrastructură, dezvoltarea parcurilor industriale şi logistică.

Totodată, Ricardo Guerra de Araujo a vorbit şi despre anunţul făcut în urmă cu câteva zile de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, referitor la investiţii de peste 1,5 miliarde de euro în portul Constanţa şi în împrejurimi, investiţii care vor consolida poziţia acestuia de cel mai mare port de la Marea Neagră.

Primul Forum de Afaceri Brazilia-România, organizat miercuri la Bucureşti, a formulat o întrebare cheie pentru relaţia dintre cele două ţări: ce se poate face în anii ce vor urma pentru a îmbunătăţi relaţiile comerciale şi de investiţii bilaterale dintre România şi Brazilia?

Prin evenimentul din 29 mai se aşteaptă rezultate care să consolideze şi să promoveze parteneriatul strategic dintre cele două ţări: stabilirea unei dinamici comerciale mai cuprinzătoare, susţinerea mediului de afaceri bilateral, promovarea parteneriatelor între companiile braziliene şi cele româneşti, crearea unei platforme pentru forumuri comerciale regulate în viitor, intensificarea şi diversificarea comerţului bilateral.

Nu în ultimul rând, „Forumul de Afaceri Brazilia-România” serveşte drept platformă de legătură între cele două economii, încurajând comerţul şi investiţii durabile, cu beneficii pentru ambele ţări.