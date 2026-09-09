Comisia de constituționalitate va ancheta și zborul privat la Mykonos al unui judecător de la CCR alături de politicieni

Plenul Senatului a aprobat, marți, extinderea obiectului anchetei realizate de Comisia de constituționalitate și asupra condițiilor și împrejurărilor în care un judecător al Curții Constituționale, Cristian Deliorga, s-a aflat într-un zbor privat cu destinația Mykonos împreună cu mai mulți politicieni.

Aceeași comisie are în vedere și întâlnirea premierului interimar Ilie Bolojan cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.

Solicitarea de extindere a anchetei a fost făcută de grupurile parlamentare ale PNL și USR.

Plenul a mai aprobat ca termenul de depunere la Biroul permanent a raportului comisiei să fie prelungit cu 30 de zile, începând de marți.

Atât pentru extinderea obiectului de activitate al Comisiei, cât și pentru prelungirea termenului pentru raport au fost înregistrate 107 voturi ‘pentru’, unul ‘împotrivă’ și o abținere.

Marți, Comisia de constituționalitate a Senatului a început audierile în cadrul anchetei privind întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, care a avut loc pe 14 august în cabinetul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, și care a durat 30-35 de minute.

În ședința de marți, condusă de președintele Comisiei de constituționalitate, Nadia Cerva (PACE – Întâi România), au fost prezentate înregistrări video cu sosirea și plecarea celor doi de la întâlnire.

Luni, PNL a cerut PSD să explice public ‘deplasarea de lux’ la Mykonos a fostului ministru al Muncii Petre-Florin Manole, alături de judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, alți foști miniștri și oameni de afaceri.