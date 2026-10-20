Comisia Europeană va investi 3,4 miliarde euro în proiecte tehnologice pentru obiectivul zero emisii nete

Comisia Europeană a selectat luni 77 de proiecte europene de tehnologie, inclusiv din România, care contribuie la obiectivul zero emisii nete, pentru a primi sprijin financiar în valoare de 3,4 miliarde euro în cadrul cererii de propuneri din Fondul pentru inovare, lansată în decembrie 2025, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Prin reinvestirea veniturilor din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) în tehnologii inovatoare de decarbonizare, aceste proiecte vor consolida poziția de lider industrial și competitivitatea Europei în aceste sectoare și vor contribui la tranziția curată, la independența energetică și la securitate.

Răspândite în 23 de țări din Spațiul Economic European, proiectele selectate reprezintă o gamă largă de sectoare, aplicații și tehnologii la diferite scări. Aceasta include industriile mari consumatoare de energie, energia din surse regenerabile și stocarea inovatoare a energiei, producția de tehnologii curate, mobilitatea cu zero emisii nete, prelucrarea și reciclarea materiilor prime critice, combustibilii alternativi avansați și gestionarea industrială a carbonului.

Pentru prima dată, lista include un mic proiect de reactor nuclear modular și un proiect de captare și stocare directă a carbonului din aer (DACCS). Toate acestea includ, de asemenea, 6 proiecte privind materiile prime critice (CRM), care vor contribui la prioritățile de politică ale Regulamentului privind industria care contribuie la obiectivul zero emisii nete (NZIA) și ale Planului de acțiune RESourceEU, stimulând lanțurile de aprovizionare pentru aplicații tehnologice curate, inclusiv magneții permanenți și bateriile din pământuri rare.

Comisia estimează că cele 77 de proiecte au potențialul de a reduce în mod semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră, evitând echivalentul a aproximativ 290 de milioane de tone în primul deceniu de operațiuni. Aceasta corespunde unei reduceri aproximative de o tonă de CO2 pe secundă timp de un deceniu. Această reducere și efectele de domino ale inovațiilor din alte sectoare vor contribui în mod semnificativ la obiectivul UE de realizare a neutralității climatice până în 2050, susține sursa citată.

Cererea de propuneri sprijină proiecte pe cinci teme diferite: decarbonizarea generală pentru proiecte la scară largă, medie și mică, producția de tehnologii curate și proiecte-pilot. Toate cele cinci subiecte au fost suprasubscrise, demonstrând disponibilitatea puternică a industriei de a promova tehnologiile curate în Europa. Au fost selectate 12 proiecte la scară largă, care au solicitat aproximativ 1,58 miliarde euro. Aceasta include proiecte axate pe combustibili decarbonizați avansați, gestionarea industrială a carbonului, produse chimice, fier și oțel, aviație și un proiect strategic din cadrul Actului privind materiile prime critice.

De asemenea, au fost selectate 17 proiecte la scară medie, unde se solicită aproximativ 458 de milioane euro. Aceasta include proiecte care vizează substanțele chimice, rafinăriile, sectorul maritim, depozitarea intrazilnică, sticla, materialele ceramice și de construcții, cimentul și varul, bioenergia, fierul și oțelul și hidrogenul.

În plus, au fost selectate 20 proiecte la scară mică, unde se solicită aproximativ 124 de milioane euro. Aceasta include proiecte din următoarele sectoare: reciclarea materiilor prime critice, sectorul maritim, celuloza și hârtia, energia oceanică, clădirile, rafinăriile, substanțele chimice, hidrogenul, combustibilii alternativi avansați și energia electrică intrazilnică.

În această categorie a fost selectat un proiect din România: TERRA-Q, axat pe producția de gresie sustenabilă și ecologică, în sectorul sticlei, ceramicii și materialelor de construcții. Coordonatorul este firma Calamearic SRL. Proiectul TERRA-Q are ca obiectiv înființarea unei fabrici la scară industrială pentru producerea de plăci minerale circulare, cu amprentă redusă de carbon, prin înlocuirea procesului convențional de ardere a ceramicii (1.200-1.400 °C) folosind o metodă de producție la temperatură scăzută. Proiectul contribuie direct la obiectivele UE privind neutralitatea climatică, economia circulară și transformarea industrială.

De asemenea, a fost selectat un proiect din România și Ungaria: FLOW4EVE, ce vizează extinderea unui sistem de mobilitate central bazat pe pompă de căldură și creșterea performanței bateriei mașinii electrice în transportul rutier. Coordonatorul este compania ROBERT BOSCH GMBH. Prin înființarea unui lanț valoric predominant în UE, proiectul Flow4EVE va crea locuri de muncă, va consolida sectorul auto strategic și va reduce poluarea.

Comisia Europeană a mai anunțat că pentru producția de tehnologii curate au fost selectate 12 proiecte, pentru care s-au solicitat aproape 895 de milioane euro. Este vorba despre proiecte care lucrează la fabricarea de componente de tehnologie curată, cum ar fi pompe de căldură, panouri solare, electrolizoare și baterii pentru vehicule electrice, o instalație care produce magneți de pământuri rare.

În final, au fost selectate 16 proiecte, pentru care s-au solicitat aproximativ 394 de milioane euro și care includ proiecte axate pe aviație, energie eoliană, energie oceanică și maritimă, energie nucleară, DACCS, hidrogen, produse chimice și rafinării.

Comisia Europeană a precizat că 84 de proiecte suplimentare au trecut cu succes de evaluarea cererii de propuneri, dar nu au primit finanțare de la buget. Aceste proiecte, împreună cu cele 77 de proiecte de succes, vor beneficia de eticheta de calitate a sigiliului STEP, care facilitează finanțarea din alte surse private și publice.

În plus, 160 de propuneri nu sunt beneficiare de granturi, dar rămân eligibile pentru asistența pentru dezvoltarea proiectelor (PDA). PDA ajută la avansarea maturității proiectelor prin sprijin tehnic și financiar de înaltă calitate oferit de Banca Europeană de Investiții (BEI).