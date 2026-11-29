Deputatul Marius Budăi afirmă că PSD va trebui să relanseze economia, pentru a putea ‘corecta treptat ceea ce a fost greșit, inclusiv nedreptățile create prin măsurile promovate de domnul Bolojan’, iar odată ce veniturile bugetare vor crește, se vor putea asigura și pensii sau salarii mai mari.

Într-o postare făcută sâmbătă pe contul său de Facebook și adresată ‘colegilor’ de la PNL și USR, Marius Budăi arată că pensiile nu sunt ‘pomeni electorale’, ci ‘drepturi câștigate printr-o viață de muncă’.

‘Îi aud tot mai des pe colegii de la PNL și USR vorbind despre ‘pomeni electorale’ atunci când vine vorba despre pensii sau despre măsuri prin care statul încearcă să le facă viața puțin mai ușoară oamenilor. Vreau să le spun foarte clar: pensiile nu sunt pomeni și nu sunt privilegii! Sunt drepturi câștigate prin zeci de ani de muncă, de contribuții și de sacrificii’, a scris Budăi.

El transmite PNL și USR că ‘statul nu există doar pentru a încasa taxe, a face calcule și a le explica oamenilor de ce nu se poate’.

‘Statul are și obligația de a le oferi siguranță, de a-i proteja pe cei vulnerabili și de a le respecta drepturile. Noi, PSD, știm că sunt seniori care abia își acoperă cheltuielile de la o lună la alta, familii care fac eforturi uriașe pentru a-și crește copiii, mame care au nevoie de sprijin, salariați care muncesc cinstit, dar cărora veniturile nu le mai ajung. Știm că sunt oameni care nu cer privilegii, ci doar șansa la o viață decentă’, arată deputatul.

Social-democratul mai afirmă că nu pot fi reparate ‘toate nedreptățile peste noapte’.

‘Dar nici nu vom accepta ca ele să devină o normalitate. Vom corecta treptat ceea ce a fost greșit, inclusiv nedreptățile create prin măsurile promovate de domnul Bolojan. Iar pentru asta trebuie să facem un lucru esențial: să relansăm economia. Să susținem investițiile, să protejăm locurile de muncă, să încurajăm producția și să creăm mai multă valoare în România. Pentru că numai o economie care crește poate asigura venituri bugetare mai mari și resurse pentru pensii, salarii, sănătate, educație și protecție socială’, se mai arată în postarea deputatului.

Marius Budăi a mai transmis că PSD nu se va opri din a susține măsurile considerate importante, indiferent de ‘eticheta politică’ pusă acestora de PNL sau USR.