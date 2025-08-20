Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe a transmis CSAT propunerea de neavizare a achiziției E.ON România

Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD) informează CSAT că nu a avizat achiziţia a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie Romania der către compania MVM Energy Private Limited Liability din Ungaria. Potrivit legislaţiei, avizul emis de CSAT are caracter obligatoriu, iar termenul pentru emiterea acestuia este de 90 de zile de la momentul sesizării.

”Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD) informează publicul că operaţiunea notificată privind achiziţionarea a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie Romania S.A. şi 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. de către MVM Energy Private Limited Liability Company, prin vehiculul investiţional Sonnet Romania Holding S.A., face obiectul procedurii de cercetare detaliată, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2022”, anunţă Secretariatul general al Guvernului, într-un comunicat oficial.

Potrivit SGG, ”investitorul a fost notificat asupra declanşării acestei proceduri la data de 14 februarie 2025, iar, în cadrul analizei, au fost examinate elementele principale ale tranzacţiei, inclusiv profilul investitorului, implicaţiile asupra infrastructurii critice naţionale şi posibilele consecinţe pentru securitatea energetică a României”.

”Ca urmare a concluziilor rezultate din procedura de cercetare detaliată, CEISD a hotărât să înainteze către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) propunerea de neavizare a operaţiunii notificate”, anunţă SGG.

”Reiterăm că, potrivit cadrului legal aplicabil, prerogativa decizională finală aparţine CSAT. În temeiul art. 9 alin. (12) din OUG nr. 46/2022, avizul emis de CSAT are caracter obligatoriu, iar termenul pentru emiterea acestuia este de 90 de zile de la momentul sesizării”, menţionează sursa citată.

Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe transmite că îşi reafirmă ”angajamentul de a acţiona cu profesionalism, imparţialitate şi rigoare, în conformitate cu legislaţia naţională şi obligaţiile internaţionale ale statului român, pentru protejarea securităţii naţionale a României”.

Ministerul Energiei a sesizat în ianuarie Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD) în legătură cu tranzacţia prin care MVM Zrt., companie de stat ungară, intenţionează să achiziţioneze divizia de furnizare gaze şi energie electrică a E.ON Energie România. Astfel, au fost invocate legăturile strânse ale acestei companii cu Rusia, conflictul cu strategiile energetice naţionale, dar şi alte riscuri.

Totodată, ”tranzacţia ridică şi probleme de securitate, prin potenţialul său de a submina independenţa energetică a României şi de a favoriza influenţele externe ostile Uniunii Europene”, a arătat Ministerul Energiei.

”Şantajul energetic trebuie să rămână o amintire tristă a trecutului, iar viitorul trebuie să fie cel al unei independenţe energetice reale, nu cea pe care o invocă cei care, de fapt, ne aruncă înapoi în braţele Moscovei”, a declarat ministrul Sebastian Burduja. Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja preciza că legăturile dintre acestea companie şi Federaţia Rusă sunt evidente, din date deschise.